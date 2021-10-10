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С ИВС совершил побег арестованный. По Чуйской области выставлены блокпосты

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- Бакыт Басарбек
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Сегодня, 10 октября 2021 года, примерно в 07:09 часов с ИВС ОВД Ыссык-Атинского района совершил побег, следственно-арестованный Акматов Тилек Турсуналиевич 1995 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба УВД Чуйской области.

По данным пресс-службы, он был задержан сотрудниками ОВД Аламудунского района 8 октября 2021 года и водворён в ИВС ОВД Ыссык-Атинского района по подозрению в совершении кражи в одном из домов расположенных в селе Ленинское. Зарегистрированное в АИС ЕРПП по признакам преступлений, предусмотренных статьей 200 (Кража) УК КР.

"В целях задержания указанного лица, совершившего побег из ИВС ОВД Ыссык-Атинского района, в настоящее время весь личный состав ОВД Чуйской области поднят по тревоге, выставлены блокпосты, оперативниками проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия.

Ориентировка следственно-арестованного совершившего побег: Приметы: Рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы черные короткие, лоб широкий с залысиной.

Был одет: Белая толстовка с капюшоном, сверху надета черная куртка, на голове черная шапка, джинсы черного цвета, белые носки, на ногах черная обувь.

Особые приметы: на обеих плечах наколоты татуировка в виде восьмигранной звезды, на правой руке имеется татуировка, с правой стороны над губой имеется родинка".


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URL: https://www.vb.kg/407707
Теги:
ИВС, УВД, побег, Чуйская область, Кыргызстан
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