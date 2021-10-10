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Кыянбек Сатыбалдиев, Эмиль Токтошев - кто еще в списке "Бутун Кыргызстан"

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- Бакыт Басарбек
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В Бишкеке прошел съезд партии "Бутун Кыргызстан", на котором политобъединение утвердило список из 54 кандидатов. Лишь один из них выдвинулся от одномандатного округа в Баткенской области.

Избирательный список "Бутун Кыргызстан" возглавит лидер партии Адахан Мадумаров. В партийный список вошли также лидер Коммунистической партии Кыргызстана Исхак Масалиев, депутаты - член фракции "Ата-Мекен" Эмиль Токтошев и член фракции "Республика-Ата Журт" Аккулу Бердиев, экс-глава Джалал-Абадской области и бывший член СДПК Кыянбек Сатыбалдиев и активистка Орозайм Нарматова. Партия планирует провести курултай до 14 октября, чтобы окончательно составить список кандидатов.

Выступил на съезде и лидер партии Адахан Мадумаров, который отметил, что "Бутун Кыргызстан" почти сохранил прежний состав.

Напомним, 28 ноября этого в Кыргызстане пройдут парламентские выборы. На этот раз в Жогорку Кенеш пройдут 90 депутатов. Из них 54 являются партийными, а 36 избираются по одномандатным округам.

В настоящий момент 75 партий подали заявки в ЦИК для участия в выборах.


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URL: https://www.vb.kg/407708
Теги:
Адахан Мадумаров, Бутун Кыргызстан, выборы, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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