В Петербурге мигрантов из КР проверили на законность пребывания в РФ

В Санкт-Петербурге прошел крупномасштабный рейд по выявлению нарушителей миграционного законодательства. В числе тех, кто для проверки был доставлен в отделения полиции, оказался и ряд граждан Кыргызстана.

Согласно информации Управления охраны общественного порядка ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, рейд провели сотрудники сразу нескольких подразделений правоохранительных органов в нескольких районах города. В первую очередь проверке подверглись так называемые места компактного проживания иностранных граждан, промышленные и торговые площадки, где задействованы мигранты.

В общей сложности полицейские проверено около 400 граждан стран ближнего зарубежья. Рейд показал, что несколько десятков иностранцев находились на территории Российской Федерации нелегально. В отношении них возбуждены административные дела. По результатам административного расследования те, кто совершил наиболее грубые нарушения законодательства, будут помещены в центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ), а затем выдворены из страны с запретом въезда в нее в течение нескольких лет.

В посольстве КР в РФ со ссылкой на информацию ЦВСИГ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области рассказали, что в октябре сюда за нарушение миграционного законодательства был помещен один гражданин Кыргызстана. Теперь его ожидвет выдворение и возвращение на родину.

Также в посольстве прокомментировали факт недавней вынужденной задержки в московском аэропорту Шереметьево ряда прибывших сюда кыргызстанцев. Оказалось, что это было связано с усилением погранконтроля в отношении приезжающих в России граждан других государств, в том числе соседних с Кыргызстаном. Ранее были выявлены случаи изменения персональных данных некоторыми иностранцами, которым запрещен въезд в Россию

В результате все прилетевшие 6-7 октября в Шереметьево кыргызстанцы прошли через контрольно-пропускной пункт, кроме одного человека. Ему, как было установлено, запрещен въезд на территорию России.