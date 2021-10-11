Кыргызстан и Россия укрепят межпарламентское сотрудничество

В Москве заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Баир Жамсуев провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом КР в РФ Гульнарой-Кларой Самат. Были обсуждены вопросы российско-кыргызского сотрудничества, в том числе межпарламентского взаимодействия, сообщили в верхней палате российского парламента.

Жамсуев проинформировал собеседницу о прошедших выборах депутатов Государственной Думы. И сообщил, что по итогам этой кампании будет сформирован новый состав российской части Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Жогорку Кенешом Кыргызской Республики и Федеральным Собранием Российской Федерации. Российский сенатор подчеркнул, что парламентарии РФ и КР вносят существенный вклад в развитие отношений между обеими государствами.

Собеседники обменялись мнениями о ситуации после событий в Афганистане, по другим актуальным вопросам. Было заявлено, в том числе, о заинтересованности кыргызской стороны в установлении и расширении взаимовыгодных связей с субъектами Российской Федерации Дальневосточного федерального округа.

Гульнара-Клара Самат рассказала Баиру Жамсуеву о внутриполитической ситуации в Кыргызстане, предстоящих выборах депутатов Жогорку Кенеша 28 ноября текущего года. И выразила надежду на активное участие российских парламентариев на этих выборах в качестве международных наблюдателей.

Она также, как проинформировали в посольстве, обратила особое внимание на важность корректного и уважительного отношения представителей органов власти Российской Федерации к гражданам Кыргызской Республики.

В заключение встречи собеседники выразили обоюдное мнение о необходимости укрепления дружественных отношений между народами обеих стран.