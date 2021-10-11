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В Бишкеке состоялся инклюзивный фестиваль "Вместе под солнцем"

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- Айжан Мамбеталиева
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Вчера, 10 октября, общественный благотворительный фонд "Жаныртуу", при поддержке фонда "Сорос-Кыргызстан" провел инклюзивный фестиваль искусств "Вместе под солнцем", где люди с инвалидностью продемонстрируют свои таланты. Основной целью этого праздника искусства является продвижение идеи инклюзии в Кыргызстане.

Организаторы верят, что "Вместе под солнцем" объединит разных людей, разные культуры и традиции, разные направления и стили в искусстве. Все они органично вплетутся в красочный орнамент нашей реальности и отразят многообразие талантов и дарований Кыргызстана. Люди с инвалидностью имеют такие же чувства, желания и права, как и все остальные. Фестиваль даст им возможность открыто проявить свои способности и поверить в себя.

Не смотря на дождливый день, зрительный зал центр "Сейтек", где прошло мероприятие, был полон. Начался праздник со встречи гостей и интерактивного общения. Аниматоры, ростовые куклы, клоуны, акробаты и настоящие рыцари встречали горожан. Также состоялись инклюзивные мастер-классы, флешмоб, живая музыка, викторина. Затем началось самое интересное: мамы, папы, бабушки и дедушки занимали места в зале, а мальчишки и девчонки, волнуясь, ожидали свой выход за кулисами. В этот день ребята из самых разных организаций смогли продемонстрировать свои свои таланты. Ребята пели и танцевали, играли на музыкальных инструментах.

- Мне хочется от мэрии и от себя лично поблагодарить каждого, кто принимал участие в организации этого мероприятия. Эта прекрасная площадка, где наши дети могут пообщаться, провести время, научиться чему-то новому и найти друзей, - сказала вице-мэр по социальным вопросам Виктория Мозгачева.

Она также пообещала и дальше проводить активную работу в этом направлении, чтобы в будущем у ребят была еще возможность также собираться и весело проводить время.

- Мы не ожидали, что в такой хмурый осенний день, когда на улице идет дождь для вас все будет нипочем! Приятно, что полный зал и полный центр людьми, кто действительно любит искусство. Хотелось бы пожелать этому фестивалю продолжения, творческого полета. И чтобы это мероприятие стало традиционным, - сказала Национальный центр детей и юношества "Сейтек" Сабийра Челпакова.

- Ценность инклюзии и заключается в этом живом взаимодействии самых разных людей, в радости от общения и встреч. К нам на фестиваль приехали ребята из Сосновки, Токмака, а также принимают участие многие организации из Бишкека, - сказала руководитель общественного благотворительного фонда "Жаныртуу" Анастасия Колодяжная.


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