В Кыргызстане на 11 октября зарегистрировано 57 новых случаев COVID-19

Такие данные дает республиканский штаб по борьбе с COVID-19.

Согласно этим данным новые случаи зарегистрированы:

Бишкек – 40

Ош - 2

Чуйская область – 2

Ошская область - 0

Таласская область - 1

Нарынская область - 0

Иссык-Кульская область – 8

Джалал-Абадская область – 4

За весь период – 179 338.

Выздоровели за сутки 67 человек. Всего - 174 086.

За минувшие сутки скончался один человек, в штабе отмечают, что он не проходил вакцинацию. Всего – 2 620.

В стационарах на лечении находятся 458, а на амбулаторном 680 человека.