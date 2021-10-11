В Кыргызстане на 11 октября зарегистрировано 57 новых случаев COVID-19

Такие данные дает республиканский штаб по борьбе с COVID-19.
Согласно этим данным новые случаи зарегистрированы:
Бишкек – 40
Ош - 2
Чуйская область – 2
Ошская область - 0
Таласская область - 1
Нарынская область - 0
Иссык-Кульская область – 8
Джалал-Абадская область – 4
За весь период – 179 338.
Выздоровели за сутки 67 человек. Всего - 174 086.
За минувшие сутки скончался один человек, в штабе отмечают, что он не проходил вакцинацию. Всего – 2 620.
В стационарах на лечении находятся 458, а на амбулаторном 680 человека.