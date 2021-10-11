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В селе Петровка в пожаре погиб мужчина, его личность уточняется

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане в селе Петровка Московского района сегодня ночью, с 10 на 11 октября, на улице Водоемная загорелся жилой дом. Как сообщает пресс-центр МЧС, они получили сигнал о возгорании около 23:35 часов.

Для тушения пожара привлечен один пожарный расчет ПСЧ№15, в 23:47 часов пожарный расчет прибыл на место происшествия, в 00:05 огонь локализован, в 01:00 полностью потушен.

Полностью сгорел жилой дом площадью 40 квадратных метров. Причина пожара уточняется.

В результате пожара погиб мужчина, его личность также сейчас устанавливается.


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URL: https://www.vb.kg/407724
Теги:
МЧС, пожар, Кыргызстан
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