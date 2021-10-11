Темнота не коснется жилых массивов столицы

В этом уверяет столичный муниципалитет. Муниципальное предприятие "Бишкексвет" устанавливает новые светодиодные светильники, которые значительно экономят электроэнергию.

Теперь всегда светло в жилом массиве "Мурас-Ордо" по улицам: 3,4,6,7,9,10,11,12,13,14, всего установлено 289 светодиодных светильников, протянуто 10 километров линий электропередач. В жилом массиве "Алтын-Бешик" установлено 23 опоры наружного освещения и 40 светодиодных светильников, протянуто 1300 метров линий электропередач.

В жилом массиве "Колмо" установлено 20 опор наружного освещения, 120 светильников, протянуто 4 тысячи 200 метров линий электропередач. 40 светильников установлены в жилом массиве "Тынчтык", здесь также протянуто 2000 метров линий электропередач.

В это же время ведутся работы по установке уличного освещения в жилых массивах "Ак-Босого", "110 квартал", "Калыс-Ордо".