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Новые строительные нормы с повышенными параметрами энергоэффективности

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- Светлана Лаптева
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В КР приступают к реализации конкретных шагов в области Зеленой экономики, так к которым можно отнести и разработку национальных строительных норм с повышенными параметрами энергоэффективности для существующих и новых общественных и жилых зданий.

В государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищного хозяйства КР состоялось установочное совещание с сотрудниками ведомства, с экспертами, представителями строительных компаний. Стороны обсудили планируемое обновление национальных строительных норм и правил (СНиП).

Новшества будут способствовать достижению целей страны по снижению энергопотребления на 30-50% путем повышения энергоэффективности зданий за счет пересмотра строительных норм и правил.

С приветственной речью выступил заместитель директора Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищного хозяйства при Кабинете министров Кыргызской Республики Мирбек Акматалиев. Он отметил важность внедрения энергоэффективных норм в строительном секторе республики.

В он-лайн режиме во встрече приняли участие международные партнеры из России: члена-корреспондента Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН)президент НП "АВОК"Юрий Табунщиков, руководитель научно-исследовательского отдела НП "АВОК" Николай Шилкин, руководитель группы экспертизы проектных документов Юлия Миллер, вице-президент НП "АВОК", генерального директора ООО ППФ "АК" Александр Колубков..

Российские эксперты презентовали проекты по технологической диагностике лучших международных практик в строительных нормах и правилах для отопления, вентиляции и кондиционирования, котельных установок и многоквартирных жилых зданий, изложение выводов анализа пробелов существующей национальной политики, законов, нормативных актов и руководящих принципов, связанных с энергоэффективностью зданий.

В рамках технической помощи российскими партнерами была проведена работа по анализу передового международного опыта и пробелов в действующей национальной нормативно-правовой базе, касающейся общественных и жилых зданий, разработка первых проектов трех выбранных строительных норм и правил, создание базы данных наиболее актуальных технологий чистой энергии и строительных материалов для внедрения в общественных и жилых зданиях страны. Они отметили, что почти все строительные нормативы устарели и не соответствуют нынешним стандартам эффективности.

"Очень рады видеть такое сотрудничество, надеемся, что техническая помощь будет полезной для вашей страны. Я надеюсь, что реализация этого проекта приведет к пользе иуспеху обеих стран", - отметила представитель Центра и сети климатических технологий (CTCN) Троселлиер.

Установочное совещание прошло в рамках проекта "Разработка национальных строительных норм с повышенными параметрами энергоэффективности для существующих и новых общественных и жилых зданий в Кыргызской Республике", который реализуется Общественным фондом "Юнисон" в партнерстве с Некоммерческим партнерством инженеров "АВОК" (Россия) при финансовой поддержке Центра и сети климатических технологий (CTCN).


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URL: https://www.vb.kg/407731
Теги:
Бишкек, Кыргызстан
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