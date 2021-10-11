Омурбек Текебаев снова в строю: "Ата Мекен" назвала пять первых кандидатов

На днях состоялся очередной съезд партии, на котором были определены кандидаты, которые будут первыми в списке партии "Ата Мекен". Об этом сообщается на официальной Facebook-странице политического объединения.

В первую пятерку вошли лидер партии "Ата Мекен" Омурбек Текебаев, лидер партии "Реформа" Клара Сооронкулова, экс-министр сельского хозяйства Тилек Токтогазиев, действующий депутат ЖК Наталья Никитенко и журналист-расследователь Али Токтакунов.

Отметим, политический дебютант Али Токтакунов один из авторов расследования о контрабанде товаров через Кыргызстан и коррупции на томожне, над которым работали OCCRP, "Азаттык" и "Клооп". Он работал в "Азаттыке" в Праге.

В рассоледовании говорилось о незаконном выводе из страны около 700 миллионов долларов. В качестве его ключевого фигуранта назывался Райымбек Матраимов.

После выпуска скандальных расследований, Токтакунов получал угрозы. В Кыргызстан он вернулся в октябре 2020 года, после того как в стране произошла смена власти. Тогда он сообщил, что прекращает журналистскую деятельность от "Радио Азаттык" и все его дальнейшие действия просит не связывать с организацией.

После он создал свой фонд "Али Токтакунов Медиахаб", который занимается расследованием коррупции.