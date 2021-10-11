В Бишкеке и без того высокие цены на картофель продолжат расти

В Бишкеке покупатели отмечают высокую цену на картофель. На сегодняшний день, 11 октября, на рынках Бишкека цена за килограмм картофеля составляет 30 сомов. Продавцы уверяют, что это еще не предел, она еще будет расти. Они отмечают, что много картофеля вывозится за рубеж, в основном в Казахстан и Россию.

Бывший министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Тилек Токтогазиев, комментируя ситуацию VB.KG, сообщает, что государство должно отслеживать запасы для внутренних рынков Кыргызстана.

"Приходится общаться с людьми, которые импортируют и экспортируют различные товары, и насколько я понимаю, цена на картофель в этом году тоже возможно будет достаточно высокая. Спрос на картофель очень большой за рубежом, например, в России и Казахстане. Урожайность у них не очень высокая.

Поэтому нужно очень хорошо отслеживать те объемы картофеля, которые остались на складах и картофелехранилищах в Кыргызстане, не допустить дефицита. Возможно, до тех пор пока запасов будет столько - сколько необходимо для внутреннего потребления, придется вводить определённые меры. Потому что вопрос самообеспечения очень важен. Возможно, как план Б, прорабатывать вопрос по импорту картофеля. Потому что нужно стараться крайне редко использовать нерыночные механизмы, например запретные инструменты. Если получается так, что цена нашего экспортируемого картофеля выше, чем цена по которой нам доставят, например из Пакистана. Тогда это нормально: экспортируется наш картофель, импортируется чужой. Но если импорт окажется дороже экспорта нашего картофель, то тогда нужно уже включать регулятивные механизмы", - поделился с VB.KG Тилек Токтогазиев.