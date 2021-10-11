Сотрудниками ГУОБДД на территории республики были проведены рейдовые мероприятия с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий и недопущения грубых нарушений ПДД.
За минувшую неделю по республике выявлено – 14546 нарушений ПДД.
Из них:
- за превышение водителями скоростного режима –2008;
- за управление ТС без соответствующих документов ПДД –165 ;
- за нарушение правил эксплуатации ТС – 4392;
- за нарушения порядка регистрации ТС – 48;
- за подложные гос.номера – 4;
- без гос.номера – 12;
- за невыполнения водителем ТС требований сотрудников уполномоченных органов – 9;
- Эксплуатация транспортных средств, идентификационные номера составных частей которых не соответствуют записям в регистрационных документах, или их уничтожение либо подделка – 2;
- автохулиганство – 6;
- за нарушение ПДД пешеходами – 103;
- за переоборудование ТС – 123;
- за перевозку опасного груза – 56;
- за неподчинение требованиям дорожных знаков – 6849;
- за управление ТС с тонированными стеклами – 56;
- за управление ТС в состоянии алкогольного опьянения – 200;
- водворены на штрафную стоянку – 730.
Сотрудники ГУОБДД МВД обращаются ко всем участникам дорожного движения, с просьбой помнить, что чрезмерная самоуверенность, игнорирование правил дорожного движения и пренебрежение к окружающим зачастую приводит к трагическим последствиям. Все участники дорожного движения обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним требования правил дорожного движения.