Сотрудниками ГУОБДД на территории республики были проведены рейдовые мероприятия с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий и недопущения грубых нарушений ПДД.

За минувшую неделю по республике выявлено – 14546 нарушений ПДД.

Из них:

- за превышение водителями скоростного режима –2008;

- за управление ТС без соответствующих документов ПДД –165 ;

- за нарушение правил эксплуатации ТС – 4392;

- за нарушения порядка регистрации ТС – 48;

- за подложные гос.номера – 4;

- без гос.номера – 12;

- за невыполнения водителем ТС требований сотрудников уполномоченных органов – 9;

- Эксплуатация транспортных средств, идентификационные номера составных частей которых не соответствуют записям в регистрационных документах, или их уничтожение либо подделка – 2;

- автохулиганство – 6;

- за нарушение ПДД пешеходами – 103;

- за переоборудование ТС – 123;

- за перевозку опасного груза – 56;

- за неподчинение требованиям дорожных знаков – 6849;

- за управление ТС с тонированными стеклами – 56;

- за управление ТС в состоянии алкогольного опьянения – 200;

- водворены на штрафную стоянку – 730.

Сотрудники ГУОБДД МВД обращаются ко всем участникам дорожного движения, с просьбой помнить, что чрезмерная самоуверенность, игнорирование правил дорожного движения и пренебрежение к окружающим зачастую приводит к трагическим последствиям. Все участники дорожного движения обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним требования правил дорожного движения.