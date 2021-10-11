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Как регионы РФ могут помогать российским соотечественникам за рубежом?

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- Светлана Лаптева
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В Белокурихе прошел круглый стол "Взаимодействие с соотечественниками за рубежом на уровне регионов РФ". В мероприятии приняли участие представители общественных организаций, профильных органов власти регионов России и зарубежных стран. Участников круглого стола поприветствовал заместитель председателя правительства Алтайского края Виталий Снесарь.

Он отметил, что мероприятие проводится правительством Алтайского края совместно с правительством города Москвы при поддержке Министерства иностранных дел РФ. Круглый стол призван содействовать консолидации русского зарубежья, объединить усилия субъектов России в работе с соотечественниками за рубежом, активизировать межрегиональные связи. Алтайский край наряду с другими регионами намерен поделиться своим опытом работы с русским зарубежьем и познакомиться с работой коллег.

Мероприятия по поддержке соотечественников реализуются в Алтайском крае с 2009 года. Уже установлены культурные, образовательные, научные, информационные, молодежные, деловые связи более чем с 60 общественными объединениями соотечественников по всему миру.

По словам Виталия Снесаря, Алтайский край в условиях пандемии не прерывает связи с соотечественниками и внедряет новые формы работы.

Подробно об опыте работы региона рассказали консультант отдела межрегионального сотрудничества департамента Администрации Губернатора и Правительства края по внешним связям и протоколу Елена Базина, министр культуры Алтайского края Елена Безрукова, начальник департамента Администрации Губернатора и Правительства края по вопросам внутренней политики Юрий Проскурин, начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития края Екатерина Четошникова, начальник управления края по труду и занятости населения Надежда Капура, исполняющий обязанности директора Алтайтурцентра Сергей Попович.

Алтайский край осуществляет работу в рамках подпрограммы "Поддержка и развитие связей с соотечественниками за рубежом государственной программы "Развитие культуры Алтайского края". Особенно активно работа ведется с соотечественниками из Кыргызстана, Казахстана, Белоруссии. На базе Алтайского государственного университета организуют курсы для преподавателей русскоязычных центров и школ, для школьников проводят олимпиады и конкурсы, для школ закупают учебники. 60 процентов мероприятий поддержки касается сферы культуры. В частности, организуются гастроли коллективов Алтайского края, которые соотечественники могут посетить бесплатно.

В 2019 году на культурных мероприятиях по приглашению региона побывало больше 100 соотечественников. Это школьники, студенты, побывавшие на форуме АТР, в международной летней деревне "Алтай", а также представители различных отраслей, сфер, посетившие фестивали "Шукшинские дни на Алтае" и "Дни России на Бирюзовой Катуни".

Наши соотечественники часто сталкиваются с трудностями публикации произведений на русском языке. В этом году за счет средств краевой программы издана книга "На исходе детства" писателя Андрея Геращенко из Белоруссии (напечатано 1000 экземпляров). В прошлом году опубликован сборник рассказов для детей "Солнечный круг" на русском языке для Казахстана (300 экземпляров).

Заместитель руководителя Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Игорь Ткач высоко оценил работу Алтайского края по поддержке соотечественников. "У нас очень прочные связи с Алтайским краем. На самых серьезных площадках, включая правительственную комиссию Российской Федерации по работе с соотечественниками, мы видим и слышим, что Алтай находится на верху этой работы, на ее острие", - подчеркнул Игорь Ткач.

В мероприятии приняли участие представители русских диаспор Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, США (очно), а также Ирландии, Литвы, Швейцарии, Испании (дистанционно).

Итоги круглого стола планируется представить на общероссийском совещании, которое пройдет в Москве 17-18 октября, сразу после VII Всемирного конгресса российских соотечественников (15-16 октября).


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URL: https://www.vb.kg/407735
Теги:
Россия, соотечественники, Кыргызстан
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