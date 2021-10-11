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В Казахстане нашли 13 нарколабораторий

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Полицейские ликвидировали 13 нарколабораторий по Казахстану, включая четыре в Карагандинской области и три в Алматы. Об этом сообщил начальник управления Департамента по противодействию наркопреступности МВД Берикхан Нургалиев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

На брифинге МВД Нургалиев сообщил, что с начала года полицейские раскрыли 1929 наркопреступлений, в том числе 1136 случаев незаконного оборота наркотиков и 326 случаев хранения наркотиков в крупных размерах.

"Раскрыты семь организованных преступных группировок, возбуждено 13 уголовных дел. Было изъято более 12 тонн различных наркотиков, в том числе 4,9 килограмма героина, более девяти тонн марихуаны, 376 килограммов гашиша и 107 килограммов синтетических наркотиков.

Ликвидировано 13 нарколабораторий: две в Нур-Султане, четыре в Карагандинской области, по три в Алматы и Северо-Казахстанской области и одна в Актюбинской области", - рассказал Берикхан Нургалиев.

Подробнее он рассказал о ликвидации крупного наркосиндиката в Карагандинской области.

"Общее количество готовых к реализации наркотиков составило свыше 6 килограммов. В ходе расследования установлены международные преступные связи и возбуждено уголовное дело по созданию и руководству транснациональным преступным сообществом. Всего по этой ОПГ возбуждено 8 уголовных дел, связанных со сбытом наркотиков", - уточнил Нургалиев.

Задержание крупной ОПГ сняли на видео в Карагандинской области

Одну из нарколабораторий в Алматы, по его словам, двое граждан создали в частном доме на территории садоводческого общества в Медеуском районе. В ходе обыска полицейские изъяли более 13 килограмм готового вещества, а также оборудование и прекурсоры для производства мефедрона.

Отметим, что мефедрон, или "меф", – это синтетический наркотик, который воздействует на организм и головной мозг через центральную нервную систему. Большинство последствий, вызванных употреблением этого синтетического психостимулятора, являются необратимыми. Наркотик повреждает функции почек, сердца и сосудов, иммунной системы, ведет к половой дисфункции.


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URL: https://www.vb.kg/407737
Теги:
Казахстан, наркотики
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