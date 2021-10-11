Беженцы из Таджикистана провели акцию протеста в Кёльне

Граждане Таджикистана, ищущие убежище в Германии, провели в Кёльне акцию протеста против из возможной депортации на родину. По словам организаторов, акция была согласована с местными властями. Об этом сообщает издание rus.ozodi.org.

7 октября около 30 граждан Таджикистана собрались у здания местного отделения Федерального ведомства по вопросам миграции и беженцев (BAMF) а Кёльне и протестовали против того, что срок их временного пребывания в Германии не продлен, и теперь им грозит депортация на родину. По словам беженцев, их прошения о предоставлении убежища рассматриваются очень долго и придирчиво, а многим германские власти отказывают в предоставлении убежища.

Миграционные власти Кёльна обещали рассмотреть просьбу беженцев не депортировать их в Таджикистан.

Бехруз Тагойзода, представитель запрещеного в Таджикистане движения "Группа 24" 8 октября сообщил Радио Озоди, что акция протеста была согласована с властями города. "Наше главное требование – запретить депортацию из страны политических беженцев. В акции участвовали не только члены нашего движения, там были и те, которые обеспокоены возможной депортацией в Таджикистан. Против них также на родине возбуждены уголовные дела", сказал Бехруз.

Один из участников акции Азим Якинов говорит, что власти Таджикистана возбудили против него уголовное дело по двум статьям УК Таджикистана - 189 (Разжигание социальной, расовой, национальной, региональной или религиозной розни) и 307(2) (Организация экстремистского сообщества). В августе суд города Минден принял решение о высылке Якинова из Германии и поручил миграционной службе города Хёкстера депортировать его на родину.

"В ходе акции протеста мы потребовали у Федерального ведомства по вопросам миграции и беженцев серьезнее рассматривать наши прошения. Я, к примеру, в суде заявил, что дело сфабриковано властями, меня хотят наказать за критику политики властей Таджикистана, но суд не принял во внимание мои доводы", говорит Якинов.

Германия высылает из страны граждан Таджикистана: кампании по депортации или обычная практика

Всплеск миграции граждан Таджикистана в Германию, Пользу, Францию и другие европейские страны произошел в 2015 году, после того как власти Таджикистана запретили две крупные оппозиционные организации – "Группу 24" и Партию Исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ). Одновременно власти ряда стран, в том числе, России начали активно сотрудничать с Таджикистаном в преследовании оппозиционеров. Тогда сторонники "Группы 24" и ПИВТ, а также журналисты, предприниматели, правозащитники, а также сторонники таких религиозных течений, как "Салафия" начали искать убежище в Европе.

Большинство граждан Таджикистана в своих прошениях о предоставлении убежища указывают, что покинули родину из-за преследований властей за свое инакомыслие. Власти Таджикистана обвиняют некоторых ищущих убежище в Европе в терроризме и экстремизме, а также в участии в деятельности запрещенных в стране организаций.

Некоторые из ищущих убежище в Германии раньше заявили Радио Озоди, что "кампания по депортации" таджикистанцев началась после того, как Генеральный прокурор Таджикистана Юсуф Рахмон побывал с рабочим визитом в ФРГ.

Другие таджикские беженцы утверждают, что отношение к ним изменилось после того, как 15 апреля 2020 года немецкие спецслужбы задержали их соотечественников по подозрению в создании террористической ячейки по подготовке нападений на территории Германии. Аресты пятерых граждан Таджикистана были проведены спецназом земли Северный Рейн-Вестфалия. Целью атак ячейки, по официальным данным, должны были стать американские войска, дислоцированные на территории ФРГ.

Пресс-служба BAMF ранее в письменном ответе на запрос Радио Озоди сообщила, что депортация лиц, которым отказано в предоставлении убежища в Германии, обычная практика. По данным ведомства, с января по июль 2021 года прошение о предоставлении убежища в Германии подали 194 гражданина Таджикистана. Властями были рассмотрены 309 заявлений от таджикистанцев, 45 человек получили убежище, 127 прошений были отклонены. 101 заявление в настоящем времени находится на рассмотрении.

В Генеральной прокуратуре Таджикистана сообщили, что только за одну неделю августа власти Германии депортировали из страны 8 таджикских граждан.