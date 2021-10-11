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Ученые КР продолжат участие в исследованиях Большого Алтая

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- Евгений Денисенко
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Представители ученого и вузовского сообществ Кыргызстана приняли участие во втором Международном алтаистическом форуме "Тюрко-монгольский мир Большого Алтая: историко-культурное наследие и современность". Он прошел в Барнауле, на базе Алтайского государственного университета (Алтайский край), а затем Горно-Алтайского государственного университета (Горно-Алтайск, Республика Алтай).

На форум, как рассказали в АлтГУ, собрались ведущие тюркологи и специалисты по Центральной Азии. И обсуждали актуальные вопросы историко-цивилизационного наследия тюркского мира, а также современные процессы, происходящие в среде тюркоязычных народов. В России она составляет вторую по численности группу населения (по разным оценкам, около 40 миллионов человек, а в мире насчитывает почти 200 миллионов человек.

Президент АлтГУ, руководитель проекта "Тюрко-монгольский мир Большого Алтая: единство и многообразие в истории и современности" Сергей Землюков сообщил, что этот вуз с 2011 года определил одним из ключевых направлений своего развития сотрудничество с университетами Центральной Азии и непосредственно Большого Алтая (макрорегион на стыке границ России, Казахстана, Китая и Монголии, где с VI по VII вв. н. э. закладывались основы тюрко-монгольской цивилизации). В 2019 году было подписано соглашение между АлтГУ и Горно-Алтайским государственным университетом о создании научно-образовательного центра (НОЦ) алтаистики и тюркологии "Большой Алтай".

"Алтайская земля, богатая историческим цивилизационным наследием, дает нам возможность для сотрудничества, для реализации совместных научных исследований и создания образовательных проектов в области алтаистики и тюркологии. Интерес к этой тематике огромен, что и подтверждает второй алтаистический форум, объединивший более 300 участников. Это новое направление сотрудничества, которое дало нам возможность создать эффективный альянс с университетами Центральной Азии", - заявил Землюков.

На форуме были представлены результаты совместной работы ученых России и стран Центральной Азии в рамках НОЦ. Речь шла, в том числе, и об итогах Международной этнографической экспедиции "Большой Алтай: Россия – Кыргызстан, 2021". Ректор Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына, президент Ассоциации азиатских университетов Канат Садыков на открытии форума отметил, что результаты этой экспедиции покажут многое о тех параллелях, которые составляют основу этнического менталитета и традиционной культуры двух народов.

"Реализация совместных масштабных научных проектов на протяжении последних двух лет, говорит, прежде всего, о том, что возрождается традиция совместной исследовательской работы по самым различным направлениям. Этот форум позволяет нам понять, что Алтай является истоком для многих существующих пространств Евразии – тех государств, основные этносы которых возникли в период этнополитических процессов, связанных с формированием территории Алтая", - подчеркнул Садыков.

В свою очередь, ректор АлтГУ Сергей Бочаров отметил, что у этого университета совместно с вузами Центральной Азии сложился единый подход к изучению исторических, политических и культурных процессов, происходящих на территории Большого Алтая. И это, по словам Бочарова, "способствует укреплению взаимоотношений между нашими государствами".

Соорганизаторами форума наряду с АлтГУ, ГАГУ, Ассоциацией азиатских университетов, НОЦ "Большой Алтай" стали Институт археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук, Казанский федеральный университет, Киргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына и другие. На форуме выступили учёные из Казахстана, Кыргызстана, Монголии, России, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Венгрии и Финляндии.

Участники высказались за дальнейшее продвижение концепции исторического единства народов России и Центральной Азии и за развитие взаимодействия между странами Большого Алтая по всем направлениям, интеграцию на евразийском научно-образовательном и социально-экономическом пространстве.


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URL: https://www.vb.kg/407741
Теги:
наука, Россия, Кыргызстан
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