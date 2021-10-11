Мать двоих детей погибла на аттракционе в Караганде

Трагический случай произошёл 10 октября, 32 –летняя Евгения решила прыгнуть с крыши гостиницы "Созвездие" в экстремальном виде спорта роуп-джампинге и разбилась насмерть.

Молодая женщина не впервые прыгала с высоты. В телеграмм-канале "Денски Блог" собраны видео с прошлых прыжков женщины, в том числе опубликованы кадры последнего, смертельного.

После падения девушка была доставлена в карагандинскую больницу в крайне тяжёлом состоянии, с тяжёлой черепно-мозговой травмой, внутримозговой гематомой, отеком головного мозга, травматическим шоком. В экстренном порядке была прооперирована. Выполнена трепанация черепа, удаление гематомы. Несмотря на проводимые лечебные мероприятия, пациентка скончалась.

У Евгении остались двое родных и один приёмный ребёнок. Семья воспитывала мальчика - родственника, у которого скончалась мама.

По сообщению телеграмм-канала "Денски Блог" высота с крыши гостиницы Созвездие до земли - 30 метров. Девушка специально ездила в район РТИ, где много пустых многоэтажных домов, возле города Сарани, чтобы прыгать с высоты.В ДП Карагандинской области прокомментировали происшествие

Полиция Казахстана начала расследование этого инцидента. Возбуждено уголовное дело по статье "Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека".

В рамках расследования уголовного дела полицейские выясняют, имел ли организатор аттракциона лицензию, соблюдались ли правила безопасности.