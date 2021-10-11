"Точки роста" евразийской интеграции могут провести на Иссык-Куле

Директор Института Русского зарубежья Сергей Пантелеев, выступая в Алтайском крае на круглом столе "Взаимодействие с соотечественниками за рубежом на уровне регионов Российской Федерации", рассказал о реализуемом с 2020 г. при поддержке Фонда президентских грантов Международном проекте в сфере публичной дипломатии "Точки Роста".

По сообщению на портале russkie.or, тема выступления спикера была сформулирована как "Точки Роста" евразийской интеграции и новый формат работы с молодёжью: межрегиональный аспект".

"Особенностью проекта, позволяющем нам говорить о новом формате работы с молодёжью, является диалог на равных маститых звёздных экспертов и талантливой молодежи из вузов государств ЕАЭС, их прямое взаимодействие и сотворчество", - отметил он.

Также, по словам Сергея Пантелеева, отличительной чертой "Точек Роста" является межрегиональный подход к подбору площадок для проведения мероприятий. "Следуя такому принципу были выбраны площадки в Минске и в соседнем с Белоруссией древнем русском Пскове. От коллег из Кыргызстана уже поступило предложение провести следующие "Точки Роста" на Иссык-Куле, с учётом того, как активно Алтайский край работает с Кыргызстаном, будем рады возможности организовать следующую российскую площадку на Алтае", - предложил эксперт.

Круглый стол "Взаимодействие с соотечественниками за рубежом на уровне регионов Российской Федерации" прошёл в курортном городе Белокуриха. На нём представители региональных властей Москвы и Алтайского края обменялись опытом взаимодействия с соотечественниками за рубежом. На мероприятии также выступили представители МИД России, экспертного сообщества, лидеры русских диаспор в Белоруссии, Кыргызстана, Казахстане, Литве, США, Испании, Швейцарии и Ирландии. На круглом столе поднимались вопросы зарубежных русскоязычных медиа, успешных проектов регионов РФ по работе с соотечественниками, конкурсов для учителей русского языка и фестивалей юных талантов русского зарубежья. Ранее подобные круглые столы проводились в Ханты-Мансийске, Санкт-Петербурге и Республике Карелия.