Погода
$ 84.74 - 84.90
€ 97.50 - 98.70

"Точки роста" евразийской интеграции могут провести на Иссык-Куле

146  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Директор Института Русского зарубежья Сергей Пантелеев, выступая в Алтайском крае на круглом столе "Взаимодействие с соотечественниками за рубежом на уровне регионов Российской Федерации", рассказал о реализуемом с 2020 г. при поддержке Фонда президентских грантов Международном проекте в сфере публичной дипломатии "Точки Роста".

По сообщению на портале russkie.or, тема выступления спикера была сформулирована как "Точки Роста" евразийской интеграции и новый формат работы с молодёжью: межрегиональный аспект".

"Особенностью проекта, позволяющем нам говорить о новом формате работы с молодёжью, является диалог на равных маститых звёздных экспертов и талантливой молодежи из вузов государств ЕАЭС, их прямое взаимодействие и сотворчество", - отметил он.

Также, по словам Сергея Пантелеева, отличительной чертой "Точек Роста" является межрегиональный подход к подбору площадок для проведения мероприятий. "Следуя такому принципу были выбраны площадки в Минске и в соседнем с Белоруссией древнем русском Пскове. От коллег из Кыргызстана уже поступило предложение провести следующие "Точки Роста" на Иссык-Куле, с учётом того, как активно Алтайский край работает с Кыргызстаном, будем рады возможности организовать следующую российскую площадку на Алтае", - предложил эксперт.

Круглый стол "Взаимодействие с соотечественниками за рубежом на уровне регионов Российской Федерации" прошёл в курортном городе Белокуриха. На нём представители региональных властей Москвы и Алтайского края обменялись опытом взаимодействия с соотечественниками за рубежом. На мероприятии также выступили представители МИД России, экспертного сообщества, лидеры русских диаспор в Белоруссии, Кыргызстана, Казахстане, Литве, США, Испании, Швейцарии и Ирландии. На круглом столе поднимались вопросы зарубежных русскоязычных медиа, успешных проектов регионов РФ по работе с соотечественниками, конкурсов для учителей русского языка и фестивалей юных талантов русского зарубежья. Ранее подобные круглые столы проводились в Ханты-Мансийске, Санкт-Петербурге и Республике Карелия.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/407743
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  