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У жителя Баткенской области в машине нашли три килограмма гашиша

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане у жителя Баткенской области в машине обнаружено и изъято около трех килограммов гашиша.

Как сообщает пресс-служба МВД, накануне, сотрудниками СБНОН МВД при въезде в село Бешкент Лейлекского района Баткенской области, на посту "Сай" была остановлена автомашина марки Опель-Зафирагос, водителем которого был гражданин Э.,житель Баткенской области.

В ходе досмотра автомашины в левом заднем сидении под поликом обнаружен и изъят один пакет, внутри которого находились три брикета темно-коричневого цвета со специфическим запахом, обмотанные в черный целлофан.

Согласно заключению экспертизы данное вещество является смолой каннабиса "гашиш" чистым весом 2 кг 922 грамм.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП по ст.267 (Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта) УК КР.

Досудебное производство продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/407753
Теги:
Баткенская область, МВД, гашиш
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