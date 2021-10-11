У жителя Баткенской области в машине нашли три килограмма гашиша

В Кыргызстане у жителя Баткенской области в машине обнаружено и изъято около трех килограммов гашиша.

Как сообщает пресс-служба МВД, накануне, сотрудниками СБНОН МВД при въезде в село Бешкент Лейлекского района Баткенской области, на посту "Сай" была остановлена автомашина марки Опель-Зафирагос, водителем которого был гражданин Э.,житель Баткенской области.

В ходе досмотра автомашины в левом заднем сидении под поликом обнаружен и изъят один пакет, внутри которого находились три брикета темно-коричневого цвета со специфическим запахом, обмотанные в черный целлофан.

Согласно заключению экспертизы данное вещество является смолой каннабиса "гашиш" чистым весом 2 кг 922 грамм.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП по ст.267 (Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта) УК КР.

Досудебное производство продолжается.