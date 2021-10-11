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В Бишкеке состоялось закрытие мотосезона 2021 (много фото)

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- Айжан Мамбеталиева
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На закрытие мотосезона приехали не только местные мотоциклисты, но и гости из Казахстана и Узбекистана. Собирались, традиционно около мотобара "Перцы", оттуда проехали по улицам города, привлекая внимание бишкекчан. Колону мотоциклистов сопровождали сотрудники ГАИ.

- Мы всегда поддерживаем совместные мероприятия, приезжаем из Казахстана на открытие сезона и на мероприятия, которые у вас проходят на Иссык-Куле. В последний год из-за пандемии коронавирусной инфекции и закрытых границ многие не смогли приехать, но, не смотря на все нюансы, мы стараемся приезжать в Бишкек, - сказал представитель авто-мото федерации города Шу Улан Абуов.

Гульшан Таштанова - участница мотопробега рассказала, что мотоцикл - относительно безопасный вид транспорта, если на нем учиться ездить, тренироваться и совершенствоваться. Она также говорит, что девушек, выбравших этот вид транспорта не так много и когда девчонок видят на дорогах, обязательно обращают на них внимание и сигналят.

Еще одна участница мероприятия - Айым Султанбекова рассказала, что свой первый байк приобрела в 2018 году. но мечтала о нем с детства, представляла, как будет на нем кататься.

- Если один раз прокатиться на мотоцикле, то уже не сможешь забыть это чувство. Когда ты на мотоцикле, то ни о чем не думаешь, есть только ты и дорога, - сказала она.


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URL: https://www.vb.kg/407756
Теги:
байкеры, Бишкек
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