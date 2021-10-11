В селе Уч-Коргон в аварийном состоянии спортзал школы-интерната

В Кыргызстане в селе Уч-Коргон Кадамжайского района спортзал школы-интерната (вспомогательной школы) находится в аварийном состоянии. Об этом сообщает аппарат омбудсмена КР по результатам мониторинга социальных учреждений Баткенской области.

Группа сотрудников аппарата омбудсмена КР, возглавляемая заместителем акыйкатчы Гульнары Жамгырчиевой посетила Баткенскую область в рамках проекта "Укук кербени" ("Караван права").

"В селе Уч-Коргон Кадамжайского района состоялось посещение школы-интерната (вспомогательной школы). Учебное учреждение находится в удовлетворительном состоянии, питание и санитарные нормы соответствуют госстандартам, проблемным является только спортзал школы-интерната. Трещины на стенах и отваливающаяся штукатурка несут явную угрозу безопасности и самой жизни учащихся. С учетом это в настоящее время часть спортзала используется в качестве склада, а другая часть пустует. При этом с наступлением похолодания дети продолжают заниматься физкультурой только на улице, под открытым небом", - сообщает пресс-служба омбудсмена.

Директор этой школы также сообщил, что детям необходимы спортивные занятия и упражнения, а также они нуждаются в специальных тренажерах для укрепления и восстановления физического здоровья.

Представительством акыйкатчы (омбудсмена) КР по Баткенской области направлено соответствующее письмо на имя полномочного представителя президента КР в Баткенской области Абдикарима Алимбаева.

Кроме того о других проблемах, выявленных участниками проекта "Укук кербени", будут проинформированы местные госорганы, а также, в случае особой необходимости, кабинет министров КР.