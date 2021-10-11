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Ужесточили контроль за соблюдением ПДД водителями общественного транспорта

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- Айжан Мамбеталиева
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В столице ужесточили контроль за соблюдением ПДД водителями общественного транспорта. В управлении городского транспорта прошла встреча с руководителями транспортных предприятий.

Во время встречи обсуждены вопросы и планы по улучшению деятельности общественного транспорта. С водителями проводятся разъяснительные беседы, тренинги по культуре обслуживания пассажиров и этике. Ужесточен контроль за соблюдением водителями ПДД.

Сотрудниками управления и руководством фирм-перевозчиков обсуждается вопрос фиксации на фото и видео случаев, связанных с использованием мобильных телефонов за рулем водителями общественного транспорта, нарушений ПДД, курения, агрессивного поведения и других нарушений этики.

Горожане могут фиксировать данные нарушения в салонах автобусов, микроавтобусов и троллейбусов, далее видео и фото факты будут направлены в отдел мониторинга для дальнейшего рассмотрения в оперативном порядке.

К водителям, которые систематически допускают нарушения, будут предприняты соответствующие меры. За первое нарушение они получат предупреждение, за повторное - дисциплинарное наказание, а если водитель продолжает нарушать, к нему могут предпринять меры вплоть до расторжения договора.


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URL: https://www.vb.kg/407765
Теги:
мэрия, ПДД, транспорт, Бишкек, общественный транспорт
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