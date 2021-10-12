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200 жителей села Темир не могут выйти на пенсию и получить выплаты

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- Айжан Мамбеталиева
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В рамках проекта "Караван права" ("Укук кербени"), омбудсмен Токон Мамытов и группа сотрудников центрального аппарата, включая руководство представительства вкыйкатчы по Иссык-Кульской области, провели встречу в Чолпон-Ате с участием мэра города К.Джумадылова, жителей Иссык-Кульского района и глав аил окмоту.

Открывая встречу Токон Мамытов объяснил цели и задачи проекта "Караван права", посвященного предстоящему международному дню прав человека, который отмечается 10 декабря.

К.Джумадылов обратился к омбудсмену с просьбой оказать содействие в решение проблемы, с которой столкнулось около 200 жителей села Темир. Как пояснил мэр Чолпон-Аты, ранее в этом селе действовал совхоз имени Ленина, но в перестроечные времена он обанкротился и перестал существовать. Сегодня указанные граждане не могут выйти на пенсию и получать пенсионные выплаты, так как совхоза больше нет. При этом мэр отметил, что аил окмоту села Темир изыскали средства для перечисления в социальный фонд, но там отказываются их принять в связи с отсутствием счетов ликвидированного совхоза. В министерстве юстиции тоже заявили, что ничем не могут помочь.

Омбудсмен взял данное обращение под свой контроль. В аппарате акыйкатчы сотрудники профильных отделов и привлеченные юристы внимательно изучат предоставленную документацию, чтобы постараться помочь найти соответствующее законодательству решение данного вопроса.


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URL: https://www.vb.kg/407777
Теги:
Иссык-Кульская область, омбудсмен, права человека
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