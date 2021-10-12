Россия передала Кыргызстану пятую мобильную лабораторию

Как сообщил VB.KG директор Центра карантинных и особо опасных инфекций Сталбек Бердиев, Саратовский научно-исследовательский противочумный институт "Микроб" в рамках межгосударственного соглашения передал их центру еще одну передвижную бактериологическую лабораторию.

По словам Сталбека Бердиева, это уже пятый по счету передвижной лабораторный комплекс, оснащенный современным оборудованием для диагностических исследований по выявлению и идентификации возбудителей разных инфекционных заболеваний вне стационарных лабораторных учреждений.

"В разгар пандемии все четыре лаборатории мы направили в области для проведения ПЦР-тестирования населения на коронавирус. В Чуйской одна из них продолжает работать до сих пор. Проведено более 22 тысяч диагностических исследований. Это помогло значительно снизить уровень распространения коронавируса в регионах", - сказал Сталбек Бердиев.

Пятую лабораторию, по его словам, центр планирует использовать в экстренных случаях.

В Кыргызстане, например, три природных очага чумы на территории в три с лишним миллиона гектаров. И в любой момент может произойти вспышка этого опасного заболевания, поэтому за этими природными очагами нужен, как говорится, глаз да глаз. Лаборатории периодически работают в этих очагах, в том числе и с коллегами из разных институтов России.

"В августе этого года сотрудники нашего центра провели совместное со специалистами из института "Микроб" эпизоотологическое обследование природных очагов чумы. Благодаря таким лабораториям вместе изучали штаммы возбудителей чумы с использованием молекулярно-генетических методов. Из 1244 исследованных проб в 13 были выявлены ДНК возбудителей чумы", - отметил в интервью VB.KG директор Республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций Сталбек Бердиев.

По его словам, пятая лаборатория на днях поступит в страну. "Ключи от нее уже у нас", - добавил он.