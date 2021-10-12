Подписан конституционный закон "О кабинете министров КР"

Президент Садыр Жапаров подписал конституционный закон "О Кабинете министров КР", принятый ЖК 6 октября текущего года. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

Указанный закон определяет систему органов исполнительной власти и регламентирует порядок формирования и организации деятельности кабинета министров, права, обязанности, ответственность, а также гарантии членов кабинета министров.

Закон описывает процедуру формирования состава кабинета министров, назначения членов кабинета министров на вакантные должности.

Так, к кандидатам на должность председателя кабмина и другого члена камбмина, руководителя иного органа исполнительной власти устанавливаются следующие квалификационные требования: высшее образование; а также стаж работы на государственных и/или муниципальных должностях по совокупности не менее 10 лет, из них на руководящих должностях 5 лет либо опыт руководящей работы в соответствующих сферах деятельности не менее 10 лет. Кроме соответствия квалификационным требованиям кандидаты должны быть гражданами КР, не иметь гражданство другого государства и не иметь судимости.

Также в рамках реализации статьи 89 Конституции КР, конституционным законом определяется, что председатель кабинета министров будет являться и руководителем администрации президента одновременно.

Для членов кабмина, руководителей иных органов исполнительной власти устанавливаются ряд ограничений. В частности, обозначенные должностные лица не имеют право заниматься предпринимательской деятельностью, использовать административный ресурс в период референдумов (избирательных компаний) и т.д. Кроме того, член кабмина, вступая в должность должен представить председателю кабинета министров декларацию о частных (личных) интересах.

В законе также отрегулированы вопросы отставки кабинета министров либо отдельного его члена. Так, член кабмина вправе подать прошение об отставке. Отставка принимается или отклоняется президентом. Вместе с тем, президент вправе по собственной инициативе либо с учетом предложения ЖК или Народного Курултая принять решение об освобождении от должности председателя или другого члена кабинета министров.

Кроме того, закон предусматривает основания, при наступлении которых член кабмина может быть освобожден от занимаемой должности.

Одновременно, законом определены полномочия и порядок организации деятельности кабмина, в том числе заседаний высшего коллегиального государственного органа, полномочия председателя и членов кабинета министров, полномочных представителей президента в областях, а также местных государственных администраций, вместе, образующих систему органов исполнительной власти.

Поскольку председатель камбина обладает правом законодательной инициативы, а кабинет министров является нормотворческим органом, закон предусматривает правовые положения, определяющие участие кабинета министров в законодательной деятельности.

Настоящий конституционный закон вступает в силу с 11 октября, после чего главой государства будет определена структура и состав кабмина и внесены кандидатуры в ЖК для согласования.

Отметим, что обсуждения вокруг указанного конституционного закона проходили на протяжении последних месяцев. С его подписанием, кабмин начнет свое функционирование полностью в соответствие с новой Конституцией страны, принятой 5 мая 2021 года.