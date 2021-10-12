Евросоюз выделил деньги на улучшение водопровода и канализации Оша

В Оше приступили ко второй фазе реконструкции городской системы водоснабжения и канализации.

Как сообщает пресс-служба мэрии, вчера, 11 октября вице-мэр города Сонунбек Джунусбаев провел встречу с представителями Европейского Союза во главе с руководителем сектора генерального директората по международному партнерству Еврокомиссии Николасом Тейлором и руководителем Управления по сотрудничеству представительства Европейского Союза в КР Хансом Фарнхаммером.

В ходе встречи стороны обсудили реализацию II Фазы проекта по "Реабилитации систем водоснабжения и канализации города Ош", которая вступила в завершающую стадию, и, согласно планам должна завершиться до конца текущего года. Вице-мэр выразил слова благодарности за предоставляемую помощь по улучшению инфраструктуры предприятий "Ошгорводоканал", "Ош-Тазалык".

Также стороны выразили желание развивать и укреплять двустороннее сотрудничество по улучшению инфраструктуры города.

Отметим, что в рамках II фазы проекта по "Реабилитации систем водоснабжения и канализации города Ош", в завершающую стадию вступила работа по установке 10 тысяч единиц водомерных счетчиков с радиомодулями в микрорайонах "Амир-Темур", "Достук" и "Ак-Тилек". Также на 95 процентов завершены работы по реабилитации насосных станций, инфраструктура которых требовала срочной реконструкции, завершаются работы по реабилитации биологической системы очистных сооружений канализации. До конца II фазы проекта планируется поставка лабораторного оборудования на сумму в 125 тысяч евро.

Общий бюджет проекта составляет 10 миллионов 640 тысяч евро.