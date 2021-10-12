- В чем различие выдвижения по одномандатному и единому избирательным округам?

Продолжается выдвижение по одномандатным и единому избирательным округам. В настоящее время 66 политических партий готовы участвовать в выборах депутатов Жогорку Кенеша, которые состоятся 28 ноября. О подготовке к этому важному политическому событию мы поговорим с заведующей отделом по организации выборов аппарата ЦИК Махабат Кожокеевой.

- В настоящее время идет процесс выдвижения кандидатов по одномандатным округам и скоро начнется выдвижение кандидатов от политических партий. Как идет этот процессе и в чем его особенности на данный момент?

- В этот раз в Жогорку Кенеш будут избираться 90 депутатов, выборы пройдут по смешанной системе 54 депутата будут избираться по единому избирательному округу по пропорциональной системе, а 36 депутатов будут избираться по одномандатным избирательным округам по мажоритарной системе. На данный момент идет этап выдвижения списка кандидатов по единому избирательному округу, а также этап выдвижения по одномандатным избирательным округам. Мы получили уведомления об участии на выборах от 75 партий, часть партий же отказались от участия в выборах. На сегодняшний день их 66.

Продолжается выдвижение и поступают документы по выдвижению по одномандатным избирательным округам, выдвинулись уже 228 кандидатов.

- Получается, в настоящее время идет самовыдвижение и выдвижение кандидатов от политических партий. Когда начнется выдвижение именно кандидатов от политических партий?

- Депутатом Жогорку Кенеша может быть избран гражданин Кыргызской Республики, достигший на день проведения выборов 25 лет, обладающий избирательным правом, имеющий высшее профессиональное образование. Политические партии, для того чтобы выдвинуть кандидата по одномандатному избирательному округу, должны провести съезд. На съезде путем тайного голосования выдвинуть кандидата по соответствующим одномандатным округам. После представления списка кандидатов в Центральную избирательную комиссию его состав и порядок размещения в нем кандидатов не могут быть изменены. В случае выбытия кандидата из списка кандидатов порядковый номер выбывшего кандидата восполнению другим кандидатом из списка не подлежит. Этап выдвижения будет продолжаться по 13 октября включительно. До этого все политические партии должны будут провести съезды по выдвижению списков кандидатов, а самовыдвиженцы - представить в ЦИК заявление о самовыдвижении.

- Списки политических партий будут одинаковыми по единому избирательному округу и в тоже время по выдвижению кандидатов по одномандатному?

- В списке политических партий должно быть не более 54 кандидатов. В Конституционном законе установлены требования, которых они должны придерживаться – 70 процентов не должны превышать лица одного пола, не менее 15 процентов кандидатов в списке должны быть не старше 35 лет, из них трое должны быть включены в первые 25 в списке. Также не менее 15 процентов в списке кандидатов должны быть различной этнической принадлежности, из них не менее 3 человек в числе первых 25 в списке кандидатов. В списке в обязательном порядке должны быть люди с инвалидность, из них не менее одного идти в числе первых 25 кандидатов.

Политические партии по одномандатным избирательным округам могут выдвинуть только одного кандидата в один избирательный округ. Один и тот же кандидат не может быть выдвинут в списке кандидатов по разным одномандатным округам одновременно.

- В чем различие выдвижения по одномандатному и единому избирательным округам?

- Различие в том, что по единому избирательному округу политическая партия предоставляет списки кандидатов в количестве 54 человек по пропорциональной системе. Особенность этих выборов в том, что избиратели будут голосовать за партию и из партии будут выбирать одного кандидата с открытыми списками. По одномандатному избирательному округу избиратели будут голосовать только за одного кандидата по мажоритарной системе. В день голосования избиратели получат 2 бюллетеня.

- Какие есть возможности у кандидатов предоставить документы либо онлайн, либо по электронной почте?

- В Конституционном законе сказано, что документы предоставляются в ЦИК. В ЦИК создана Рабочая группа по приему и проверке документов от кандидатов и политических партий. Для регистрации документы предоставляются самим кандидатом либо его уполномоченными представителями, либо уполномоченными представителями политической партии. По одномандатным избирательным округам, согласно положению по приему документов, у нас есть возможность по приему через окружные избирательные комиссии , но при представлении документов в обязательном порядке идет онлайн участие члена ЦИК. У нас есть информационный ресурс Талапкер https://talapker.shailoo.gov.kg/ru/parliamentary, на котором после проверки документов, будет предоставлена избирателям информация о кандидаты. Там можно будет прочитать биографию кандидатов, сведения о партии, а главное – ознакомиться с программами и увидеть, из каких средств сформированы избирательные фонды.