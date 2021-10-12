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Активисты и местные власти обсудят вопросы развития парков в городе Ош

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- Айжан Мамбеталиева
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В Оше состоится встреча местных активистов и представителей городской власти на тему "Парки – главное место в городе Ош". Участники поднимут ряд вопросов, включая предотвращение коррупции при реконструкции парков, внедрение прозрачного и эффективного управления парковыми территориями. Мероприятие реализуется Ошским филиалом общественного объединения "Международный центр интербилим" и журналистами ТВ Академии при поддержке Фонда "Сорос-Кыргызстан".

Последние журналистские расследования о парках в южной столице страны, показывают, что в процессах реконструкции и строительстве парков отсутствует прозрачность, соответственно качество работ реализуется на низком уровне.

Основной целью встречи активистов, горожан и представителей местной власти обсудить возможности позитивного решения возникших проблем и развития парковых территорий в городе Ош.

Во время встречи участники намерены затронуть следующие вопросы и идеи:

· Как предотвратить коррупцию при реконструкции парков?

· Какими должны быть городские парки?

· Почему парк – это не просто много деревьев, растущих в одном месте?

· В чем задачи современного городского парка?

· Почему важна природа в городе?

· Как спроектировать хороший парк?

· Как сделать парк своим?

· Парки в индустриальных ландшафтах.


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URL: https://www.vb.kg/407791
Теги:
Ош, Ошская область, парк, Сорос-Кыргызстан
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