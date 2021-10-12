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В Канаде на постель спящей женщины упал метеорит

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Метеорит пробил крышу частного дома и упал на подушку в нескольких сантиметрах от головы спящей женщины в канадском городе Голден, пишет Daily Mail.

Жительница Голдена Рут Гамильтон рассказывает, что увидела камень на подушке, проснувшись от звука удара и пыли на лице. Сама женщина не пострадала.

Она позвонила в службу спасения и пыталась узнать, проводились ли рядом взрывные работы. Выяснилось, что метеорит - это часть метеорного потока, который накануне ночью наблюдался над озером Луиз в 80 километрах к востоку от дома Гамильтон.


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URL: https://www.vb.kg/407793
Теги:
Канада, мировая пресса
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