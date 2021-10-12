В Канаде на постель спящей женщины упал метеорит

Метеорит пробил крышу частного дома и упал на подушку в нескольких сантиметрах от головы спящей женщины в канадском городе Голден, пишет Daily Mail.

Жительница Голдена Рут Гамильтон рассказывает, что увидела камень на подушке, проснувшись от звука удара и пыли на лице. Сама женщина не пострадала.

Она позвонила в службу спасения и пыталась узнать, проводились ли рядом взрывные работы. Выяснилось, что метеорит - это часть метеорного потока, который накануне ночью наблюдался над озером Луиз в 80 километрах к востоку от дома Гамильтон.