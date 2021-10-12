Погода
$ 84.72 - 84.90
€ 97.50 - 98.70

Лавров заподозрил НАТО в стремлении "разогреть" обстановку в Азии

195  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Стремление НАТО передислоцировать свои силы после Афганистана в Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии - целенаправленная попытка "разогреть" обстановку в регионе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом пишет "Интерфакс".

"К сожалению, геополитические расклады в регионе не становятся проще, сдерживая его переход в систему координат всеобъемлющей многосторонней кооперации и интеграции. Мы видим целенаправленные попытки "разогреть" обстановку, расшатать существующие механизмы межгосударственного взаимодействия", - сказал Лавров во вторник на встрече министров иностранных дел стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

По его словам, свой вклад вносят и узкоформатные структуры эксклюзивного состава, и военные блоки, "создаваемые в логике холодной войны и политики сдерживания".

"В этом же ряду можно отметить стремление Североатлантического альянса после Афганистана передислоцировать силы в другие зоны региона, будь то Центральная, Южная или Юго-Восточная Азия, а заодно направить в эти регионы потоки афганских беженцев", - подчеркнул министр.

Лавров отметил, что НАТО обходит стороной вопрос о своей ответственности за ситуацию в Афганистане, решением проблем предлагается заняться международному сообществу, прежде всего странам-соседям.

"Поспешный уход натовцев еще сильнее запутал клубок афганских противоречий. В стране осталось много вооружений и военной техники. Важно, чтобы они не использовались в деструктивных целях. Талибы заявили, что намерены бороться с наркотрафиком и терроризмом, не проецировать нестабильность на соседние государства, добиваться создания инклюзивного правительства. Главное, чтобы все эти обещания выполнялись", - сказал глава МИД РФ.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/407794
Теги:
Афганистан, Россия, США, Талибан, Сергей Лавров, НАТО
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  