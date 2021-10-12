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Куда обращаться бишкекчанам, если не греют батареи?

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке жители 10 микрорайона дома № 33 жалуются на плохое отопление в квартире. В редакцию VB.KG написала жительница этого дома, которая обратилась к вице-мэру Максатбеку Сазыкулову, генеральному директору ОАО "Бишкектеплосеть" Урану Раимбекову, с просьбой в срочном порядке решить проблему с отоплением.

"Каждый год одно и тоже, в нашем доме слабое отопление, батареи и трубы совсем холодные! Недавно сотрудники Бишкектеплосеть перерыли нам весь двор, меняли трубы, но от этого ситуация не изменилась. Горячая вода то есть, то ее нет, иногда ржавая и еле теплая. На улице уже холодно, в квартирах очень холодно", - написала жительница дома.

ОАО "Бишкектеплосети" корреспонденту VB.KG пообещали в срочном порядке выслать по указанному адресу бригаду специалистов, которые должны проверить температуру в батареях. И действительно уже через час читательница написала, что батареи стали горячими.

"Горожане могут связаться оставить заявку, чтобы наши специалисты по обслуживанию внутридомовых систем установили в чем причина. У них есть специальные термометры для измерения. Если температура не соответствует норме, то проведут регулировочные работы. Причины неполадок могут быть различные: проблема на элеваторе, с сетями внутри квартиры, перетоки воды, воздух в батареях. Если дом входит в наше техническое обслуживание, то наши сотрудники выезжают на место, и устраняют неполадки. Но бывает, что ТСЖ нанимает специалистов, которые проводят обслуживание сетей", - сообщили в пресс-службе "Бишкектеплосетей".

В ОАО также отметили, что сейчас температура воды, которую подает ТЭЦ ниже, чем в зимние дни, но это отражается и на оплате за отопление, где учитывается коэффициент тепла.

Действующие в Кыргызстане стандарты оказания коммунальных услуг подразумевают, что температура в обычных комнатах не должна опускаться ниже 18 градусов. Если температура в доме ниже стандартов - жильцы могут официально пожаловаться и попросить перерасчет.

Жителям Бишкека тоже не лишним будет знать - что делать, если в квартире или доме батареи плохо греют, куда жаловаться? В первую очередь в компанию, которая занимается теплоснабжением жилого здания. Например, "Бишкектеплосеть", "Бишкектеплоэнерго", диспетчерские службы или в мэрию.

Задать вопросы или оставить заявки можно по следующим номерам:

"Бишкектеплосеть" - 1980, (0312) 61-11-69; (0777) 61-11-66; (0557) 61 -11-66; (0701)61-11-66;

"Бишкектеплоэнерго" - (0312) 21-28-47 (абонентский отдел);

дежурные инженеры центрального района - (0312) 36-57-19, 30-07-67;

дежурные инженеры южного района - (0312) 51-06-22, 21-74-06;

колл-центр мэрии - 1840 и 1850.

Юристы советуют потребителю у себя зафиксировать число и время подачи заявки, ее номер и оператора, который ее принимает. Это поможет в дальнейшем отслеживать ситуацию.


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URL: https://www.vb.kg/407795
Теги:
Бишкектеплосеть, отопительный сезон, Бишкек, отопление
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