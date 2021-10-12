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Инфекционисты КР обменяются опытом с зарубежными коллегами

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- Евгений Денисенко
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В Казани 11 октября стартовали первые международные учения мобильных команд быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера из стран СНГ и Европы. Учения проводятся с использованием мобильных лабораторий, рассказали в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

Организаторами выступили Роспотребнадзор и Всемирная организация здравоохранения. Цель учений - отработка навыков практического взаимодействия специалистов мобильных лабораторий по совместному реагированию в случае вспышки инфекционного заболевания.

Учения проходят в гибридном формате и собрали около 130 представителей санитарно-эпидемиологических служб, медицинских организаций, научных учреждений из 11 стран - России, Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Бельгии, Германии, Франции, а также специалистов ВОЗ. Многие из них, как заявлено, уже имеют практический опыт по ликвидации вспышек инфекционных болезней во многих странах мира.

В течение пяти дней участникам предстоит обмениваться опытом, решать задачи в области биологической безопасности, работы лабораторных информационных систем, логистики и поддержки, обеспечения качества исследований в полевых условиях с использованием мобильных лабораторий.

Для этих целей будут задействованы лаборатории Роспотребнадзора различного формата. В том числе - мобильный комплекс специализированной противоэпидемической бригады (СПЭБ) в полном составе (6 лабораторных модулей), мобильная лаборатория индикации и мониторинга особо опасных инфекций, переносная мобильная лаборатория на базе пневмокаркасного модуля. Также в учениях примут участие мобильная лаборатория B-Life (Бельгия, Франция), мобильная лаборатория Института тропической медицины Бернарда Нохта (Германия).

Данные учения, как подчеркивается, стали первым крупномасштабным международным мероприятием по отработке механизмов реагирования на биологические угрозы на евразийском пространстве.


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URL: https://www.vb.kg/407798
Теги:
Россия, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
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