В России хотят пожизненно лишать прав за пьяное вождение

В России намерены радикально ужесточить наказание за вождение в нетрезвом виде. С соответствующей инициативой выступили в правительстве РФ

Как сообщают СМИ, вице-премьер Марат Хуснуллин поручил министерствам внутренних дел, здравоохранения, юстиции разработать предложения по введению уголовной ответственности за сам факт пьяной езды и пожизненному лишения прав для нарушителей-рецидивистов.

Последние, как предлагается, будут лишаться не только водительского удостоверения, но и прав на управление поездом, самолетом, яхтой, а также возможности владеть оружием.

"Садясь за руль в таком состоянии, человек создает угрозу для жизни участников движения, поэтому мною дано поручение рассмотреть возможность ужесточения мер ответственности, вплоть до уголовного наказания", - заявил Хуснуллин. В этой связи предстоит определить уровень алкоголя в организме, превышение которого повлечет соответствующее наказание.

По словам виц-премьера, несмотря ужесточение законодательства в данной сфере, смертность в ДТП, совершенных нетрезвыми водителями, остается высокой. В Госдуме прорабатывается законопроект, повышающий ответственность для тех, кто сел пьяным за руль повторно. Штраф увеличивается с 300 тысяч до 500 тысяч рублей, максимальный срок заключения - с двух лет до трех. Однако многие автоэксперты считают, что и этих мер недостаточно для борьбы с пьянством на дорогах.