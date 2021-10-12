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Использование камер с функцией распознавания лиц нарушает Конституцию

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- Александра Василькова
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Гражданский союз "За реформы и результат" обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить законность использования камер с распознаванием лиц. Согласно ана-лизу организации, это может нарушать ряд законодательных норм, в том числе и основного закона, сообщает пресс-служба организации

Так, статья 63 Конституции гарантирует каждому защиту персональных данных, согласно этой же статье, доступ к персональным данным граждан и их получение осуществляются только в предусмотренных законом случаях. В соответствие со статьей 29 Конституции, "не допускается сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной инфор-мации, информации о частной жизни человека без его согласия, кроме случаев, установлен-ных законом".

"Очевидно, что тотальная и точечная видеослежка граждан пусть даже в общественных ме-стах это своего рода форма вмешательства в их частную жизнь", - подчеркивают авторы обращения.

Ранее в СМИ была информация, что в Бишкеке установлена 21 интеллектуальная камера с распознаванием лиц, камеры милиция использует при розыске. В ГУВД подтвердили, что в базу данных "вносят разыскиваемое лицо", затем по камерам отслеживается его местона-хождение и сообщается сотрудникам ОВД.

Юристы "Гражданского союза "За реформы и результат" сомневаются, что использование данных с камер входит в оперативно-розыскные мероприятия, которые полностью перечис-лены в законе "Об оперативно-розыскной деятельности". Это 21 действие, при этом список является исчерпывающим и может быть изменен или дополнен только законом. Стоит отме-тить, что по закону отождествление личности является одним из видов оперативно-розыскных мероприятий. Однако в этом же законе прописано, что отождествление личности - это установление личности подозреваемого (проверяемого) по дактилоскопической кар-тотеке, следам, оставленным на месте происшествия, по составу крови, слюны, следам запаха и пр. Таким образом процесс распознавания лица не подпадает под определение отож-дествление лица как вида оперативно-розыскных мероприятий.

Гражданский союз просит обратить внимание, что использование технологий распознава-ния лиц должно строго регулироваться законом, чтобы не были нарушены права человека на неприкосновенность частной жизни и защиту персональных данных. Есть опасения, что государственные органы смогут отслеживать и контролировать важные аспекты частной жизни простых граждан, зачастую без ведома и согласия самих граждан. Такие же риски связаны с транснациональными корпорациями: камеры с функцией распознавания лиц в Бишкеке установила китайская компания, у экспертов возникают сомнения в том, что все поступающие через камеры данные остаются в Кыргызстане. Сегодня ни один закон не ре-гулирует общественные отношения, связанные с функционированием именно интеллекту-альных камер с функцией распознавания лиц, в Кыргызстане, отмечается в обращении.

"Ситуация с персональными данными в Кыргызстане вызывает беспокойство. Непонятно, кто должен отвечать за хранение информации, кто должен нести ответственность в случае передачи или утечки данных, при хакерской атаке. Непонятно даже, у каких ответственных лиц есть доступ, как регулируются процессы при передаче данных. Это все должно быть указано в законах. Мы надеемся, что генеральная прокуратура должным образом отреагиру-ет и обеспечит соблюдение законности. Так или иначе мы будем и дальше требовать соблю-дения законности, искать справедливость и использовать законные пути для обеспечения надежного хранения и понятного процесса передачи информации персонального характера в правоохранительных целях", - говорит сопредседатель Гражданского союза Урмат Казакбаев.

СПРАВКА

ОО "Гражданский союз" с 2011 года проводит исследования по общественной и внутренней безопасности и обеспечению правопорядка в Кыргызстане. Сейчас организация в партнерстве с Гражданской инициативой интернет-политики проводит исследование по совершенствованию информационных систем по вопросам правопорядка и безопасности. Основная тема совместной работы - продвижение защиты персональных данных.


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URL: https://www.vb.kg/407801
Теги:
права человека, правозащитники, Кыргызстан
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