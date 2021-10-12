15 октября в Бишкеке откроется социальный книжный форум

Книжный форум – уникальная площадка для обсуждения вопросов, которыми сегодня в поисках социальной справедливости и достойной жизни задаются гражданские объединения, движения и активисты нашей страны.

Эти вопросы волнуют людей по всему миру. Очевидно, что развитие на основе рыночных отношений оказалось не способным ответить на современные вызовы экономического и социального неравенства, культурного господства, экологических катастроф и политических конфликтов.

Основная программа форума будет проходить в республиканской библиотеке имени Касымалы Баялинова и национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

Первый день будет посвящен теме гражданского общества и литературы в 21-м веке. Фокус второго дня – представление и обсуждение актуальных практик социального и политического авторства и чтения.

Междисциплинарная программа с презентациями книг и авторов, чтений и исследовательских выставок стала возможна благодаря интернациональной солидарности общественных организаций, активистских групп, художественных коллективов, авторов и читателей.

Все дни форума будут открыты книжный базар с широким набором литературы для детей и взрослых (библиотека Баялинова, 10.00-17.00), а также исследовательская выставка по материалам журнала "Кыргызстан Аялдары" (музей Айтиева, 11.00-17.30).

Вход на мероприятия форума свободный. Организаторами СКФ выступает общественный фонд "Книги для развития" при поддержке представительства Фонда Розы Люксембург в Центральной Азии.

Официальное открытие мероприятия в 11 часов в библиотеке имени Касымалы Баялинова.