По факту переброса наркотических средств задержаны осужденные и их сообщник

По факту переброса наркотических средств в места лишения свободы задержаны осужденные и их сообщник. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В ходе проведения оперативно-розыскных и следственных мероприятий сотрудниками 3-го управления СКМ МВД совместно со

следственным и оперативным управлениями ГСИН раскрыто преступление, связанное с перебросом наркотиков в места лишения

свободы. В результате проведенных работ выявлена причастность осужденных лиц к перебросу наркотических средств в особо крупном размере.

По данным 3-го управления СКМ МВД в марте 2021 года примерно в 4 часа утра неизвестными лицами был совершен переброс наркотиков через ограждение на территорию учреждения №1 ГСИН. Однако, переброшенные запрещенные предметы не долетели и упали на техническую тропу, пакеты были перехвачены и изъяты сотрудниками правоохранительных органов.

На месте происшествия на территории исправительного учреждения были обнаружены и изъяты пластиковая канистра объемом 10 литров и

пластиковая бутылка объемом 5 литров, внутри которых содержались вещества со специфическим запахом наркотических веществ. Согласно

заключения экспертизы представленные на исследование вещества растительного происхождения в двух емкостях, являются марихуаной весом 1,868 килограмм и смолой канабиса (гашиш) весом 42,076 грамма.

Оперативники 3-го управления СКМ МВД и сотрудники следственного и оперативного управлений ГСИН осуществляли дальнейшие

оперативно-следственные мероприятия по установлению осужденных лиц, причастных к данному преступлению, заказавших в тюрьму наркотики. По результатам следственных действий, которые проводились в рамках досудебного расследования по статье 267 часть 3 "Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта, в особо крупном размере" УК КР, сотрудники МВД и ГСИН вышли на подозреваемых среди контингента осужденных. Одним из подозреваемых

является К.Э. 1987 года рождения отбывающий срок в учреждении №1 ГСИН, расположенном в селе Молдовановка Аламединского района.

По данным 3-го управления СКМ МВД указанный гражданин, вступил в предварительный сговор с другим осужденным, в дальнейшем они связались с сообщниками и договорились о переправке наркотических средств. Их причастность к данному преступлению подтверждается проведенными специальными следственными действиями. На основании полученных в ходе следствия доказательств подозреваемому К.Э. вручено уведомление о подозрении в совершении преступления.

Сотрудники Аламединского РОВД Чуйской области также проводили оперативные мероприятия по задержанию сообщников осужденных,

занимавшихся перебросом запрещенных предметов в места заключения. Вскоре, по результатам принятых мер в июне 2021 года был установлен и задержан подозреваемый гражданин Т.М., причастный к перебросу наркотиков на территорию учреждения ГСИН. Постановлением Аламединского районного суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия.