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В Кыргызстане введено временное госрегулирование цен на уголь

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане введено временное государственное регулирование цен на уголь сроком на 90 дней. Соответствующее решение подписал председатель кабинета министров КР Улукбек Марипов. Об этом сообщает сегодня пресс-служба кабмина.

Сообщается, что данное решение принято в целях недопущения роста цен на уголь, своевременного стабильного обеспечения углем населения в период прохождения осенне-зимнего периода 2021/2022 года.

Временное государственное регулирование цен на уголь на территории КР введено сроком на 90 календарных дней с установлением максимальной цены.

Государственному агентству антимонопольного регулирования при министерстве экономики и финансов КР поручено принять меры по государственному регулированию и контролю (в соответствии с порядком государственного регулирования цен на социально значимые товары, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 22 апреля 2009 года № 242).


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URL: https://www.vb.kg/407808
Теги:
уголь, цены, Кыргызстан, Улукбек Марипов
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