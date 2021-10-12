В Кыргызстане введено временное госрегулирование цен на уголь

В Кыргызстане введено временное государственное регулирование цен на уголь сроком на 90 дней. Соответствующее решение подписал председатель кабинета министров КР Улукбек Марипов. Об этом сообщает сегодня пресс-служба кабмина.

Сообщается, что данное решение принято в целях недопущения роста цен на уголь, своевременного стабильного обеспечения углем населения в период прохождения осенне-зимнего периода 2021/2022 года.

Временное государственное регулирование цен на уголь на территории КР введено сроком на 90 календарных дней с установлением максимальной цены.

Государственному агентству антимонопольного регулирования при министерстве экономики и финансов КР поручено принять меры по государственному регулированию и контролю (в соответствии с порядком государственного регулирования цен на социально значимые товары, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 22 апреля 2009 года № 242).