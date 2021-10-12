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Кыргызстан занял первое место по итогам акции "Всемирный день чистоты

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- Айжан Мамбеталиева
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По итогам Всемирного дня чистоты Кыргызстан занял первое место по числу участников среди более чем 190 стран, присоединившихся 18 сентября к планетарному субботнику. На глобальный субботник в Кыргызстане вышло более полумиллиона человек.

Об этом на пресс-конференции в агентстве "Кабар" рассказала Айжан Чыныбаева, учредитель общественного фонда "Эко Деми" – официального представителя международной организации Let's Do It World в Кыргызстане.

Как говорится в официальном сообщении, поступившем от президента глобального гражданского движения Хейди Солбы, ежегодное экологическое мероприятие призвано объединить и расширить по всему миру возможности людей и организаций, желающих оздоровить планету и сделать ее чище. Во Всемирном дне чистоты - 2021 приняли участие свыше 60 миллионов волонтеров из 191 страны.

"Мы выражаем благодарность всей команде Let's Do It (Сделаем!) в Кыргызстане, партнерам и волонтерам за организацию и проведение глобальной уборки, в которой было задействовано 513 505 человек, что составляет около 9 процентов населения страны. В мировом рейтинге Let"s Do It World это лучший результат по вовлеченности населения в акцию "Всемирный день чистоты", - сказала в своем видеообращении Хейди Солба.

В разрезе областей в Иссык-Кульском регионе приняли участие 46 815 человек, Баткенском – 43 551, Нарынском – 27 419, Джалал-Абадском – 114 200, Таласском – 25 190, Чуйском – 91 648, Ошcком – 121 846 и в Бишкеке – 42 836. Всего по республике было собрано 3 тысячи тонн мусора, из которых 89 тонн ушло на переработку.

Для сравнения в Италии вовлеченность составила 400 тысяч человек при населении в 40 миллионов, в США – 1 миллион 950 тысяч при населении в 200 миллионов, в Индонезии – 1 миллион при населении в 150 миллионов.

В Кыргызстане гражданскую инициативу поддержали глава кабмина Улукбек Марипов и мэры городов. На субботник вышли представители государственных и местных органов власти, коммерческих организаций, международного сектора, волонтерских движений. Была разработана виртуальная карта самых загрязненных территорий в столице и регионах республики. Только в Бишкеке определили 100 точек, которые добровольцы очистили от мусора.

"Мы благодарим каждого участника, присоединившегося к нашей акции. Это очень волнительно, что Кыргызстан в третий раз занял первое место во Всемирном дне чистоты. Движение "Эко Деми" продолжает свои акции и просит кыргызстанцев фиксировать факты загрязнения окружающей среды, незаконного выброса мусора на фото и видео для размещения их в СМИ и на официальных страницах фонда в соцсетях", - отметила Айжан Чыныбаева.

Общественный фонд "Эко Деми" намерен предложить правительству несколько инициатив. В частности, активисты предлагают перенять успешный опыт Казахстана по переработке и утилизации мусора, когда производитель отходов несет ответственность перед обществом и делает отчисления для утилизации своего мусора. В числе других предложений – разработать совместно с экспертами и профильными организациями стратегию на 20 лет для управления отходами, провести публичные общественные слушания относительно планов турецких компаний по строительству мусоросжигающих заводов в Бишкеке и Оше, предварительно изучив мировой опыт.

"Есть конкретный проект по определению 100 локаций для 100 организаций, каждая из которых может взять на себя ответственность за один участок на природе и в течение года облагораживать его и следить за чистотой. По итогам будет выбран самый образцовый хозяйственник", - добавила глава "Эко Деми".

Анвар Шамсутдинов, директор ОФ "Чистый Иссык-Куль", рассказал об итогах многолетней работы своего фонда, который также вместе с партнерами из "Эко Деми" прилагает усилия для сохранения экологии. По его словам, по-прежнему большой ущерб "голубой жемчужине" наносят браконьерские сети, убивающие рыбу и водоплавающих птиц. За семь лет дайверы вытащили из озера Иссык-Куль 20 тысяч метров старых рыболовных сетей (14 тысяч только в 2021 году после усиления работы в этом направлении).

"Мы не ограничиваемся одним днем в году и систематически проводим экологические мероприятия. В этом сезоне со дна озера подняли около тонны мусора. Но чтобы сделать Кыргызстан чище, нужно вовлекать в экоакции все слои общества, все структуры. Сообща мы сможем превратить Кыргызстан в самое чистое место на земле", - считает Анвар Шамсутдинов.

По его мнению, следующим должен стать вполне закономерный шаг по переработке отходов.

"Такие возможности сегодня есть. Современные технологические комплексы по переработке мусора в энергию уже созданы и предлагаются по вполне доступным ценам. Они быстро окупаются и отвечают высоким требованиям экологической безопасности. Нам нужно только грамотно внедрить эти технологии в республике", - добавил эксперт.

Другую масштабную работу по выявлению и фиксации экологически неблагополучных районов Кыргызстана продолжают экоактивисты Гамал Сооронкулов и Владислав Ушаков. В конце 2020 года эксперты презентовали в Бишкеке электронную карту Ecomap с указанием проблемных точек страны с фото- и видеоматериалами.

"Кроме трех областей (Нарынской, Таласской и Ошской) за год мы проехали по всей республике и можем с уверенностью сказать, что хорошего мало. Происходит вялотекущий экоцид. Везде, где есть люди, наблюдается антропогенное воздействие на природу. В заповедниках мы фиксировали факты рубки, незаконного выпаса скота. В местах, где ведется разработка полезных ископаемых, видели множество нарушений. Природа Чаткальского района, к примеру, уничтожается золотодобытчиками, которые превращают ее в лунные пейзажи. Другая многолетняя проблема – загрязнение реки Нарын. Ежегодно из-за аварий с бензовозами не менее ста тонн ГСМ попадает в трансграничную реку, что наносит экологии непоправимый ущерб. При этом рекультивация не проводилась ни разу. Наши природоохранники предпочитают отмалчиваться и на все закрывать глаза", - говорит экоактивист, фотожурналист, эксперт проекта ecomap.kg Владислав Ушаков.

Он добавил, что ситуация с мусором в Кыргызстане катастрофическая – в республике нет ни одного мусорного полигона.

"Есть стихийные и узаконенные свалки, которые по сути не являются полигонами. Они не отвечают современным международным стандартам, не соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам. Тонны мусора горят, отравляют воду, землю и воздух. И эта проблема никак не решается на местах", - заключил Владислав Ушаков.

ОФ "Эко Деми" является официальным представителем международной организации Let"s Do It и координатором глобальной акции "Всемирный день чистоты" в Кыргызстане с 2017 года.

В 2018-м при поддержке правительства КР фонд провел акцию "Всемирный день чистоты" с вовлечением 400 тысяч человек и более 6 тыс. организаций, в числе которых были государственные, международные и бизнес-структуры. По итогам субботника волонтеры собрали 8 тысяч тонн мусора.

Благодаря всеобщей мобилизации к акции "Всемирный день чистоты - 2019" удалось привлечь 624 тысяч человек. Это почти 10 процентов населения Кыргызстана, что стало самым большим процентным показателем из всех стран-участниц в позапрошлом году.

В 2020-м республика в третий раз присоединилась к глобальной акции "Всемирный день чистоты" наравне со 180 государствами мира. Несмотря на пандемию, в акции по всей стране приняли участие более 20 тысяч человек. Было собрано 590 тонн мусора, из которых 290 тонн, в основном пластик и стекло, отправили на переработку.


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URL: https://www.vb.kg/407809
Теги:
мусор, рейтинг, субботник, экология, Кыргызстан, экология Иссык Куля
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