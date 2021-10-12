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Жапаров: В КР под угрозой исчезновения пятнадцать видов млекопитающих

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- Наталья Крайнова
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Президент КР Садыр Жапаров сегодня, 12 октября, выступил с видеопосланием на пятнадцатом совещании конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии (КС-15), организованном под эгидой ООН.

"На протяжении трех десятилетий Кыргызстан остается на международной арене активным проводником интересов горных государств с целью решения проблем устойчивого развития и влияния изменения климата. В этой связи на Общих дебатах семьдесят шестой сессии Генеральной Ассамблеи ООН я выступил с инициативой объявить 2022-й год - Международным годом гор, утвердить пятилетнюю программу по устойчивому развитию горных регионов и в 2027-м году созвать Глобальный саммит "Бишкек + Двадцать пять".

С каждым днём мы всё сильнее ощущаем негативное влияние изменения климата на нашу уникальную экосистему великого Тянь-Шаня и Памира.

По этой причине мы действуем совместно с заинтересованными государствами и предпринимаем адаптационные меры для защиты горного биоразнообразия. Успешной международной инициативой является защита от исчезновения такого благородного животного, как снежный барс. Напомню, что в 2013-м и 2017-м годах наша страна проводила всемирные форумы по сохранению снежного барса и его горных экосистем. Недавно Генеральная Ассамблея ООН поддержала нашу инициативу и приняла резолюцию "Природа не знает границ…", которая в том числе отмечает важность многостороннего сотрудничества в целях эффективной реализации Конвенции ООН о биологическом разнообразии.

Вместе с тем сегодня в Кыргызстане под угрозой исчезновения находятся пятнадцать видов млекопитающих, двадцать шесть видов птиц, около ста пятидесяти видов насекомых и свыше тридцати видов других беспозвоночных.

В нашей стране придается приоритетное внимание защите особых природных территорий и преумножению горных лесов, которые являются домом для многих животных и растений, занесенных в Красную книгу страны.

В соответствии с международными обязательствами в рамках Конвенции ООН о биологическом разнообразии мы планируем увеличивать площади охраняемых природных территорий. Мы также выступаем за разработку и принятие под эгидой ООН специальной целевой программы по горным лесам. В этой связи обращаюсь к государствам-членам ООН и Генеральному секретарю ООН с просьбой поддержать эту и вышеотмеченные международные инициативы Кыргызстана", - сообщил в своем послании глава КР.


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URL: https://www.vb.kg/407810
Теги:
Красная книга, президент, экология, Кыргызстан, животные, Садыр Жапаров
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