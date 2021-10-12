Сотрудники УВД Ленинского района нашли пропавшего мальчика

В Бишкеке сотрудниками столичной милиции был установлен и найден ранее пропавший несовершеннолетний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района Бишкека.

По данным пресс-службы, 12 октября 2021 года в УВД Ленинского района Бишкека с письменным заявлением обратилась жительница столицы Б.Б. об оказании содействия в поиске её сына Б.И. 2010 года рождения, который 11 октября 2021 года примерно в 12:00 часов вышел из дома, расположенного по улице Айни Бишкека и не вернулся.

"Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Ленинского района и сразу же были начаты все необходимые поисковые и розыскные мероприятия по установлению местонахождения пропавшего несовершеннолетнего Б.И.

12 октября 2021 года примерно 14:00 часов инспекторами по делам несовершеннолетних УВД Ленинского района Бишкека, на территории города мальчик был найден в целости и сохранности в одном из интернет клубов столицы.

Сотрудниками милиции УВД Ленинского района Бишкека в целях безопасности несовершеннолетнего Б.И., была проведена разъяснительная и профилактическая беседа с родителями.

В настоящее время сотрудниками милиции выясняются все обстоятельства дела".