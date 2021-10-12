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В Бишкеке организаторов фестиваля Ka4eli Fest оштрафовали за антисанитарию

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке на организаторов фестиваля Ka4eli Fest выписан штраф за антисанитарию, но нарушитель в лице Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при правительстве КР вину не признает. Сообщает пресс-служба мэрии.

Вчера 11 октября, на стадионе "Спартак" проходил музыкальный фестиваль Ka4eli Fest. При этом администрация не смогла обеспечить чистоту и порядок. За это на Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве КР выписан штраф по статье 70 на 13 тысяч сомов. Однако нарушение Госагентство не признает, дело будет рассматриваться административной комиссией по делам о нарушениях.

Вице-мэр, который курирует жилищно-коммунальное хозяйство Максатбек Сазыкулов вместе с начальником санитарно-экологической инспекции мэрии города Бишкек Медером Амангелдиевым с раннего утра проинспектировал улицы Тоголок Молдо и Московскую.

Кроме того во время обхода обнаружена стихийная свалка, образовавшаяся в результате выброса мусора в неположенном месте сотрудниками аптеки, которая входит в сеть компании "Фармамир". На них наложен штраф за выброс бытового мусора на 17 тысяч сомов согласно части 1 статьи 71 Кодекса КР "О Нарушениях".


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URL: https://www.vb.kg/407820
Теги:
мусор, фестиваль, Бишкек, мэрия
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