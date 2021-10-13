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Кыргызстанцев ожидает дефицит лука?

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- Вячеслав Аникин
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Кыргызстанцев, с трудом переживающих взлет цен на продукты питания, очевидно, ждут новые потрясения. Репчатый лук на рынках и в магазинах дорожает каждую неделю. Если дело и дальше так пойдет, то зимой стоимость его килограмма подпрыгнет до 50–60 сомов.

Сейчас на базарах средняя цена на лук колеблется в пределах 30 сомов. Где–то он дешевле, но у особо энергичных продавцов продается по 35–40 сомов. Корреспондент "Вечернего Бишкека" объехал несколько крупных рынков столицы и выяснил, что на Ошском базаре за килограмм лука просят 25–28 сомов. На Аламудунском - 30. На Орто–Сайском в основном тоже 30 сомов, но отборный идет по 35, а кое–где и по 40.

Продавец с Орто–Сайского рынка Махмуд Абдывалиев признался корреспонденту "Вечернего Бишкека": "Бери, брат, пока не поздно. Урожай в этом году из–за засухи плохой. Да и за кордон много лука вывозят". Осторожно интересуюсь у него: сколько будет лук стоить зимой и весной будущего года? "Один Аллах знает, - отвечает продавец, - но, думаю, не меньше 50–60 сомов".

В Министерстве сельского хозяйства на луковую тему общаются неохотно. Мрачнели замы и замзавы в ответ на "луковый" вопрос корреспондента. "Из–за засухи урожайность овощных культур сократилась на 20–30 процентов. Отдельной статистики по луку не ведем", - сухо отвечали чиновники.

Как удалось выяснить корреспонденту "ВБ", в 2019 году из республики было вывезено 9 тысяч тонн лука, в прошлом, когда границы перекрывали, - 5 тысяч тонн, зато в этом сезоне (данные на 15 сентября) 6 тысяч тонн. Сбор урожая еще продолжается, следовательно, за границу будет отправлено не меньше 10 тысяч тонн. Не много ли? Согласно официальным данным, в Кыргызстане ежегодно выращивается 100–150 тысяч тонн лука. В этом будет, наверное, тысяч 80, может быть, меньше. А потребность граждан нашей страны 100 тысяч тонн. Значит, за кордон вывозится продукция, которой нам самим не хватает?

Может быть, имеет смысл и на этот овощ, пусть не первой необходимости, установить госзаказ? Разве это немыслимая задача - рассчитать потребность кыргызстанцев в горьком овоще, скупить его у крестьян, а потом продавать на рынках? Во многих странах так поступают с давних времен. В Японии, к примеру, государство скупает у фермеров весь урожай риса по высоким ценам, а потом продает перерабатывающим предприятиям по низким. Вот это действительно забота о гражданах. А мы из тощего бюджета выделим в нынешнем году 1,5 миллиарда сомов на закупку импортного продовольствия.

Есть еще одна странность в луковом вопросе. Фермер Тынчтыбек Алтымышев из Ысык–Атинского района Чуйской области реализует лук с полей оптовыми партиями по 12 сомов, а на рынках он продается в среднем по 30 сомов. Не слишком ли задирают цены перекупщики и реализаторы? Почему они правят бал на наших базарах?

Больно осознавать, что государство отдало на откуп спекулянтам вопросы обеспечения горожан продовольственными товарами. Вот эти, с позволения сказать, коммерсанты, чувствуя равнодушие со стороны государства, и работают только на свой карман.


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URL: https://www.vb.kg/407822
Теги:
продовольствие, цены, Кыргызстан
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