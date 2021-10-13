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Андрея Родионова ищут уже два года. Возможно вы его видели?

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- Айжан Мамбеталиева
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ОВД Панфиловского района разыскивается без вести пропавший Андрей Радионов 1981 года рождения. В августе 2019 года он вышел из дома в селе Алексеевка и не вернулся. При этом мужчина выходил на связь со своим родственником в конце августа и сообщил, что работает на пасеке расположенной в Панфиловском районе. После на связь больше не выходил.

Приметы: рост 189 сантиметров, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы короткие светлые, сутулый.

Особые приметы: при ходьбе хромает, на лице на бровью имеется шрам. Просьба всем, кто владеет, какой либо информацией о данном мужчине, сообщить по телефонам: дежурную часть ГУВД Чуйской области (0312) 60-79-89, (0312) 43-88-85, дежурную часть ОВД Панфиловского района (0312) 60-77-27, 03137 5-14-02, 0702 31 75 22, 0557 08 03 87, 0556 10 24 23 (группа розыска).


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URL: https://www.vb.kg/407825
Теги:
ГУВД, Панфиловский район, розыск
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