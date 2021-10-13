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Исторический музей, возможно, откроется к Новому году. А возможно, и нет

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- Александр Тузов
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Как сообщил VB.KG информированный источник, процесс открытия Национального исторического музея на площади Ала-Тоо после многолетнего капитального ремонта и переоборудования наконец-то сдвинулся с мертвой точки.

Германскому субподрядчику генеральный подрядчик ОсОО "СМУ-3" перечислил финансовые средства по давним обязательствам. Разумеется, с санкции кабинета министров КР.

Закономерный вопрос: и когда теперь Национальный исторический музей теперь откроется для посетителей?

Ответ таков. Германские субподрядчики не приедут раньше, чем через две недели. Плюс диагностика. Плюс доработка и ввод в эксплуатацию. Это около одного-полутора месяцев. Причем в лучшем случае.

Уже более пяти с половиной лет, как главный в Кыргызстане музей на площади Ала–Тоо 25 марта 1916–го был закрыт сначала на переоборудование с кардинальной сменой экспозиции и капитальный ремонт, а затем без объяснения причин.

Кстати, 30 января 2018–го указом тогдашнего президента Сооронбая Жээнбекова музей как бы заочно (закрытие продолжалось!) успел получить статус национального.

А в мае нынешнего года состоялось выездное заседание комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Жогорку Кенеша в конференц–зале музея. На этом заседании министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кайрат Иманалиев напомнил, что для проведения ремонта из госбюджета было выделено 1,5 миллиарда сомов. Кроме того, турецкое агентство ТИКА выделило $15 миллионов на наружную отделку здания. И оставалась задолженность в 225 тысяч евро перед немецкой компанией Vitrinen und Glasbau REIER, которая оборудовала музей.

В музее внедрена система электронного управления, однако ключи от программного обеспечения находятся у этой компании и переданы будут кыргызской стороне только после окончательного погашения задолженности.

Парламентарии предложили приурочить более чем долгожданное открытие Исторического музея к 31 августа - Дню независимости - и призвали правительство поторопиться, чтобы успеть завершить ремонт к этой знаменательной дате.

Ко Дню независимости открыть Национальный музей для посетителей не получилось.

Получится ли открыть музей к Новому году? Большой вопрос.


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URL: https://www.vb.kg/407828
Теги:
Германия, ремонт, Жогорку Кенеш, площадь Ала-Тоо, исторический музей
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