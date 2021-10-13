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В России откроют новые участки для голосования в Кыргызстане

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- Евгений Денисенко
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Сотрудниками посольства КР в РФ совершены консульские выезды в Казань, Самару и Краснодар. Здесь впервые будут образованы избирательные участки для голосования гражданами Кыргызстана, находящимися в России.

Такая работа, по информации дипмиссии, проводится в рамках подготовки к выборам депутатов Жогорку Кенеша, назначенным на 28 ноября.

В ходе выездов оказано содействие специальным мобильным группам, цель которых - содействие в обеспечении избирательных прав граждан КР, находящихся в этих городах и прилегающих регионах, помощь в создании необходимых условий для голосования. В составе групп - представители Центризбиркома Кыргызстана, министерств иностранных дел, цифрового развития республики.

В числе главных вопросов, связанных с подготовкой к парламентским выборам в КР, - постановка на консульский учет, сбор биометрии, формирование составов участковых избирательных комиссий, консультирование соотечественников по выборной проблематике.

В соответствии с избирательным законодательством Кыргызстана в список избирателей за рубежом включаются граждане республики, которые состоят на консульском учете в ее загранучреждениях. Основным требованием для участия выборах является прохождение избирателями биометрической регистрации. Те, кто ранее не сделал это, могут сдать биометрические данные в дипломатических представительствах и консульских учреждениях КР.

Встать на консульский учет можно как при личном обращении, так и дистанционно. А вот для сдачи биометрических данных необходимо посетить дипучреждение.

Для выборов президента Кыргызстана, состоявшихся 10 января 2021 года, на российской территории, согласно решению ЦИК Кыргызстана, было образовано 12 избирательных участков. А именно: три – в посольстве в Москве, по одному - в генеральных консульствах в Екатеринбурге и Новосибирске, в канцеляриях посольства во Владивостоке, Иркутске, Красноярске, Санкт-Петербурге, Сургуте, Южно-Сахалинске и Якутске.

Посольство призвало граждан КР в России проявить активную гражданскую позицию и, воспользовавшись возможностью включения в список избирателей, реализовать свое конституционное право на предстоящих парламентских выборах


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URL: https://www.vb.kg/407833
Теги:
выборы, Россия, Кыргызстан, #Выборы2021
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