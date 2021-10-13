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Кыргызстанка стала "Вице-Мисс Федерации мигрантов России"

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- Евгений Денисенко
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В Москве завершился второй международный Конкурс красоты и таланта "Мисс ФМР 2021", организованный Федерацией мигрантов России. Финальное мероприятие состоялось в центре столицы, в концертном зале "Президент-Отеля".

Как сообщили в ФМР, по итогам онлайн-голосования в завершающий этап конкурса вышли десять девушек - уроженки Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и России (Республика Якутия). Во время финальных состязаний они рассказали зрителям о себе, продемонстрировали национальные традиции, народные костюмы, собственные творческие номера.

По результатам трех этапов конкурса титул "Мисс ФМР 2021" получила представительница Узбекистана Рушана Каримова. "Вице-Мисс ФМР 2021" стала Марал Койчукараева, которая представляла Кыргызскую Республику, а участница из Таджикистана Нуринисо Абдулмаиновой удостоилась звания "Мисс зрительских симпатий ФМР 2021". Кроме того, руководство Федерации мигрантов России наградило всех девушек ценными подарками и сертификатами об участии в конкурсе.

Его главным призом стал сертификат на получение высшего образования в Московском финансово-юридическом университете. Победительница Рушана Каримова была лично награждена ректором высшего образовательного учреждения Алексеем Забелиным. "Вице-Мисс" и "Мисс зрительских симпатий" тоже получили сертификаты на дополнительное образование и курсы повышения квалификации в МФЮА. Партнеры ФМР - онлайн-банк для мигрантов "ZamZam", автономия татар Москвы и Совет муфтиев России также вручили всем финалисткам ценные призы и подарки.

В завершении оргкомитет выразил особую признательность всем членам жюри - заместителю председателя Совета муфтиев России, председателю автономии татар Москвы Фариту Фарисову, заместителю начальника Управления информацией и общественными связями ГУ МВД по Москве Светлане Серкиной, члену президиума Федерации мигрантов России Алимамаду Баймамадову, победительнице Конкурса "Мисс ФМР 2020" Фатиме Каладоровой.

Организаторы подчеркнули, что нынешний конкурс, как и предыдущий, проводился в целях укрепления межнациональных и межконфессиональных связей, развития культурного взаимообмена. Онлайн-трансляцию конкурса в Instagram посмотрели сотни пользователей. "Руководство Федерации мигрантов России благодарит вас, дорогие зрители, за активное участие и поддержку!" – заявили в ФМР.


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URL: https://www.vb.kg/407835
Теги:
Россия, Кыргызстан, Мигрант, трудовые мигранты в РФ
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