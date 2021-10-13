В ГКНБ всерьез занялись ценами на лекарства

ГКНБ расследует уголовные дела о завышении стоимости лекарств и разрабатывает план действий по снижению цен. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

"Межведомственной рабочей группой ГКНБ и кабинетом министров страны ведется анализ по изучению выявленной проблематики, а также выработки единой государственной стратегии и принятия действенных мер по снижению стоимости и обеспечению доступности лекарств для населения", - говорится в сообщении.

Параллельно ведется досудебное производство в отношении группы фармацевтических компаний - импортеров лекарственных средств.

"Установлено, что эти компании в сговоре и при покровительстве отдельных должностных лиц, контролирующих государственных органов, в целях уклонения от уплаты налогов скрывали реальную стоимость ввозимых препаратов, спекулируя ценообразованием на лекарства при продаже их населению".

Напомним, ранее сообщалось, что в рамках этого уголовного дела были задержаны и водворены в СИЗО ГКНБ должностные лица Министерства здравоохранения и работники фармацевтических компан