В Кыргызстане на 13 октября зарегистрировано 63 новых случая COVID-19

такие данные дает республиканский штаб по борьбе с COVID-19.

Согласно этим данным новые случаи зарегистрированы:

Бишкек – 35

Чуйская область – 16

Ошская область - 1

Таласская область - 1

Иссык-Кульская область – 8

Джалал-Абадская область – 2

За весь период – 179 492.

Выздоровели за сутки 122 человек. Всего - 174 320.

За прошедшие сутки скончались - 2, в штабе отмечают, что оба случая зарегистрированы из числа невакцинированных граждан. Всего – 2 624.

В стационарах на лечении находятся 430, а на амбулаторном 623 человека.