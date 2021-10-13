В Кыргызстане на 13 октября зарегистрировано 63 новых случая COVID-19

такие данные дает республиканский штаб по борьбе с COVID-19.
Согласно этим данным новые случаи зарегистрированы:
Бишкек – 35
Чуйская область – 16
Ошская область - 1
Таласская область - 1
Иссык-Кульская область – 8
Джалал-Абадская область – 2
За весь период – 179 492.
Выздоровели за сутки 122 человек. Всего - 174 320.
За прошедшие сутки скончались - 2, в штабе отмечают, что оба случая зарегистрированы из числа невакцинированных граждан. Всего – 2 624.
В стационарах на лечении находятся 430, а на амбулаторном 623 человека.