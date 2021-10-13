В Кыргызстане за сентябрь налогов собрано более девяти миллиардов сомов

В Кыргызстане в сентябре этого года обеспечила сбор налогов и платежей в сумме 9 миллиардов 717,1 миллионов сомов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы при Министерстве экономики и финансов КР.

ГНС сообщает, что обеспечен сбор налогов и платежей в сумме 9 миллиардов 717,1 миллионов сомов при прогнозе 9 миллиардов 663,0 миллионов сомов. Выполнение составило 100,6 процентов или план прогноз перевыполнен на 54,1 миллиона сомов. По сравнению с сентябрем 2020 года поступления налогов и платежей увеличились на 2 миллиарда 652,7 миллионов сомов или темп роста составил 137,6 процентов.

В целом за период с января по сентябрь ГНС собрано налогов и платежей в сумме 75 миллиардов 848,8 миллионов сом при прогнозе 72 миллиарда 809,4 миллиона сомов. Установленный план выполнен на 104,2 процента или перевыполнен на 3 миллиарда 039,4 миллиона сомов, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 20 миллиардов 793,6 миллионов сомов или темп роста составил 137,8 процента.