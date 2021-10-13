Через 32 года вооруженного конфликта в Карабах пришел долгожданный мир

Не углубляясь в историю и не давая оценок запутанному конфликту, корреспондент "Вечерки" рассказала в специальном репортаже из освобожденных территорий, что представляет Карабах сегодня и что ждет этот регион в будущем.

Долгая дорога к миру

Говорят, что лучшая война та, которая не состоялась. Но Азербайджану и Армении не удалось избежать боевых столкновений за Карабах. 32 года продолжался затяжной вооруженный конфликт между бывшими союзными республиками, начиная с первых выстрелов еще в СССР и заканчивая последней Карабахской войной, что вспыхнула - 27 сентября 2020 года и продлилась 44 дня.

Международное сообщество все эти годы пыталось примирить враждующие стороны. В 1993 году, в разгар первой Карабахской войны, были приняты четыре резолюции Совета безопасности ООН, которые потребовали от Армении немедленного и безотлагательного вывода своих вооруженных формирований с оккупированных территорий. Аналогичные резолюции были приняты ОБСЕ, Советом Европы, Исламской конференцией и другими международными влиятельными структурами. Но ни одна резолюция не была выполнена.

В мае 1994 года при посредничестве Кыргызстана и России представители Азербайджана, Армении и Нагорного Карабаха подписали соглашение, известное как Бишкекский протокол, призывающий к прекращению огня. Но и после подписания Бишкекского протокола стороны конфликта неоднократно обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня, локальные инциденты с применением огнестрельного оружия происходили постоянно в зоне конфликта.

В 1994 году, к моменту заключения соглашения о прекращении огня, в Азербайджане был зафиксирован миллион беженцев и вынужденных переселенцев: в 1991–1993 годах в результате военной агрессии Армения оккупировала 20 процентов территории Карабаха и семи прилегающих районов. С 1994 года переговорный процесс между странами велся под эгидой инициированной Москвой Минской группы ОБСЕ, сопредседателями которой выступали США, Россия, Франция. Но к 2020 году переговорный процесс Минской группы ОБСЕ зашел, по сути, в дипломатический тупик.

И 27 сентября прошлого года затяжной конфликт перешел в горячую фазу. Армения и Азербайджан вновь вступили в полномасштабные боевые действия по всей линии фронта в Карабахе. Вопрос, кто начал вторую 44-дневную войну, сейчас отошел уже на второй план. Сейчас все говорят о безоговорочной победе Азербайджана, вернувшего под свой контроль оккупированные Арменией районы, восстановив территориальную целостность страны, и анализируют блестящую тактику боевого управления военными действиями азербайджанского руководства во главе с командующим – президентом Алиевым.

Как известно, большинство политиков, военных аналитиков в мире в начале, дай Бог, последней войны склонялись к мнению, что через дня три, максимум через неделю, азербайджанская армия потеряет темп и боеспособность и упрется в оборонительные сооружения армян, понесет большие потери, и война закончится на этом. Но прогнозы оказались ошибочными. Война закончилась, но уверенной победой Азербайджана.

Согласно мирному соглашению, подписанному в ноябре прошлого года президентами России, Азербайджана и Армении, в Карабах были введены российские миротворцы. Для стабилизации обстановки. Еще сильно ощущается дыхание ненависти и вражды на этих многострадальных землях. Поэтому можно ожидать любых провокаций. И вновь может пролиться кровь…

Карабах – сердце Азербайджана

Конфликт закончился. Теперь в Карабахе уже не стреляют. Накануне Дня памяти шахидов - 27 сентября, который в Азербайджане решили отмечать в день начала победоносной 44-дневной войны, корреспондент "Вечерки" вместе с журналистами разных стран побывала в возвращающемся к мирной жизни Карабахе и, в частности, в городе Шуше, за который шли особо ожесточенные сражения.

По обеим сторонам проложенной в рекордно короткие сроки дороги, как нам сказали, возможно, лежат мины. Сколько их, никто точно не знает. Азербайджан требует передать ему карты заминированных бывших оккупированных территорий, но в Армении на самом высоком уровне заявили сначала, что у них нет таких карт. В результате отказа передать карты уже погибли или получили тяжелые ранения не менее 150 мирных граждан и военнослужащих. Недавно некоторые карты были переданы, однако их достоверность составляет всего лишь 25 процентов. Поэтому требование Азербайджана остается в силе. И сколько людей еще пострадает, известно разве что Господу богу. Летом этого года, уже в мирное время, двое азербайджанских коллег-журналистов подорвались на одной из мин и погибли.

И когда видишь вдоль дороги сколоченные крест-накрест доски, означающие, что здесь опасная зона, окопы, руины домов некогда процветающих деревень, а ныне безжизненных, покосившиеся памятники на могилах, осознаешь сколько боли, страданий перенес азербайджанский народ за эти годы, сколько здесь пролито безвинной крови. Масштаб разрушений настолько огромен, а количество оставленных мин настолько велико – считают, их сотни тысяч - что о возвращении мирной жизни в Карабахе можно говорить не раньше, чем года через 2-3.

Хотя, судя по тому, какими темпами он восстанавливается, можно предположить, что, возможно, это произойдет и раньше. Слишком велико желание азербайджанского народа вернуться в родные места. Каждый азербайджанец в течение 30 с лишним лет жил с этим желанием.

Президент страны, побывавший здесь после освобождения, пообещал восстановить Карабах: "Мы восстановим эти земли, потому что их хозяевами являемся мы - азербайджанский народ". И, судя по темпам строительства, в этом никто не сомневается, что так оно и будет. Восстанавливается инфраструктура – дороги, подстанции. Мы проезжали мимо масштабной стройки – почти 12- километрового участка туннеля Муровдаг, мимо десятков бульдозеров, которые сносят разрушенные жилые дома, чтобы возвести на их месте новые.

В Азербайджане даже создали Фонд возрождения Карабаха. Люди понимают, что именно восстановление и возрождение освобожденных территорий является сейчас одной из наиболее приоритетных задач. Поддержку фонду готовы оказать не только

бизнес-структуры, а буквально все население. Невероятно силен сейчас моральный дух азербайджанцев, настолько велики уважение и доверие их к своему президенту. Сам Ильхам Алиев периодически, как сообщают СМИ, наведывается в Карабах. На днях он участвовал в открытии еще двух малых гидроэлектростанций и нового участка автомагистрали.

На первом этапе в восстановление Карабаха Азербайджан, как нам сказали, намерен вложить более одного миллиарда долларов. Многие страны выразили готовность к сотрудничеству – Россия, Турция, Казахстан, Беларусь, Израиль и другие. Великобритания выделила полмиллиона фунтов на разминирование освобожденных территорий.

В самой Шуше пока очень многое напоминает о войне. На стенах чудом уцелевших хрущевских пятиэтажек следы недавних боев, обрушенные балконы от снарядов, попавших в квартиры. Многие здания вообще восстановлению не подлежат. Поэтому возвращаться пока еще некуда – полная разруха. Но со временем все беженцы, безусловно, вернутся в родной город. Здесь мы встретили два автобуса с шушинцами, которые жили здесь до оккупации. Они по спецразрешению, а иначе сюда никак не попасть, приехали посмотреть, что стало с их родным городом, из которого пришлось бежать 30 лет назад. Почти все плакали…

Один из них сказал мне, что до войны было тесно на улицах города от приезжающих сюда туристов со всего Союза. Сейчас трудно, конечно, представить Шушу прежней. Улицы ее словно осиротели, безлюдны и пусты. В городе живут в основном военные, строители с семьями, работники разных, крайне необходимых для восстановления города служб.

Но мирная жизнь в Шушу постепенно возвращается: уже восстановлены освещение, водопровод, мечеть, проложены дороги на основных улицах.

Шуша, которую еще называют Жемчужиной Карабаха, возвращает себе и славу одного из культурных центров Азербайджана. В Азербайджане есть более древние и именитые города, но именно Шуша прославилась на Кавказе как родина поэтов и музыкантов. До войны здесь было 170 памятников архитектуры и 160 памятников культуры и искусства. В годы оккупации многие из них были разрушены, разграблены и вывезены из страны. Как нам рассказали, три из них нашел в Тбилиси на рынке один из азербайджанцев, выкупил и вернул на родину, в том числе памятник композитору Узеиру Гаджибейли. Сейчас он стоит в центре города, испещренный пулями, как символ величия азербайджанского духа.

Конечно, наша группа побывала и в Доме-музее великого музыканта и певца Муртузы Мамедова, которого прозвали за прекрасный голос Бюль-Бюль, что значит соловей. Полад Бюль-Бюль оглы, известный эстрадный певец во времена Союза, а ныне посол Азербайджана в России обрел столь изысканное имя благодаря отцу. Бюст соловью-старшему был изуродован, а дом сильно поврежден. Теперь там закончены восстановительные работы, поставлен новый памятник.

Здесь, в Шуше, я поняла, почему азербайджанцы говорят, Карабах - сердце Азербайджана, а Шуша – сердце Карабаха. И тот, кто владеет им, как говорят, владеет и Карабахом. Это не только культурная столица страны, но и самая важная стратегическая цитадель во всем регионе: город стоит на возвышенности. И завладеть им было очень непросто. Именно за него разгорелись ожесточенные бои. "Но наши Вооруженные силы применили такую тактику, которую от них противник никак не ожидал, - говорит полковник в отставке Эльшен Гусейнов, который воевал и в 1992 году, и в 2016, в 2021. - Противник думал, что сдержит наши войска на подступе к городу, но наше командование сделала другой выбор и взяла Шушу. Азербайджанские спецназовцы вошли в город, откуда их не ждали. И это предрешило нашу победу"…

По его словам, в любой операции есть свои ключевые моменты, которые влияют на исход кампании, таким ключевым моментом стало освобождение города. "Шуша сама по себе - это тот маяк, та цель, которая равносильна понятию победы над противником, - пояснил он. – Мы вернули Шушу домой".

Из крепости Шуши, построенной на самой высокой точке Карабаха, еще в 1754 году, внизу древний город Ханкенди. Здесь уже зона ответственно российских миротворцев, флаг России хорошо виден с высоты…

Баку. Год спустя - 27 сентября

Прошел год после войны. Но патриотизм азербайджанцев по-прежнему в апогее, как и в день победы. 27 сентября тысячи людей пришли на Аллею шахидов, чтобы почтить память героев, положить цветы на их плиты. Многие бакинцы посетили своего рода музей под открытым небом, где была выставленная подбитая в боях и захваченная техника противника. На балконах домов в Баку люди вывесили национальные флаги, а на улицах повсюду можно было встретить фронтовиков-ветеранов в военной форме с множеством наград, полученных за боевые действия в разное время. С тремя из них я разговорилась. Они шли на встречу с однополчанами к памятнику - Национальному герою Азербайджана Альберту Агарунову. Все трое воевали в одном первом танковом батальоне.

По их словам, эта война была в прямом смысле Отечественной. Все мужское население буквально рвалось на передовую. В их батальоне, например, воевали добровольцы разных национальностей – много русских парней, украинцев, татар, но уже, можно сказать, с азербайджанскими корнями.

"Альберт был евреем, но тоже родился и жил в Азербайджане. Он отправился добровольцем на фронт, чтобы воевать за родную землю. Хотя мог остаться дома, - рассказал мне его командир лейтенант в отставке Агабаба Касымов. – Отчаянный был парень, за его голову армяне даже предлагали выкуп, поскольку его танк всегда действовал смело, напористо, машины противника горели один за другой. И погиб в бою. На дороге перед его танком лежали погибшие азербайджанские солдаты. Он хотел перенести их тела в сторону, не мог он проехать по ним. Но пуля армянского снайпера убила его самого. Вот таким был наш Альберт".

Указом президента танкисту Альберту Агарунову было присвоено звание - Национальный герой Азербайджана (посмертно). Герой похоронен в Аллее шахидов в Баку.

"Героически погиб и Олег Мамонтов в Агдаме, - добавил командир первого танкового батальона Гаджи Азимов. – В моем батальоне воевали добровольцы разных национальностей". Сам Азимов, по его словам, до 1990 года жил в Москве, но когда на родине началась война, пошел воевать тоже добровольцем.

"И в прошлом году мы рвались на фронт, обратились к президенту с просьбой направить нас, опытных танкистов, в район боевых действий, - рассказал Гаджи Азимов. - Но нас, ветеранов, по возрасту не взяли, а предложили ремонтировать танки. И мы ремонтировали их. Поэтому тоже можем сказать, что в этой победе есть и наша доля".

"То, что Вооруженные силы Азербайджана вели боевые действия с таким мастерством, говорит о том, что все проведенные ранее учения, штабная, боевая подготовка не прошли даром. И все это позволяет нам сегодня радоваться тем успехам, которых достигла наша армия", - сказал мне с гордостью ветеран-танкист лейтенант в отставке Ариф Нагиев.

… Я дважды была в Азербайджане. Но в первый раз не почувствовала такого единения народа, такого доверия к президенту, как во время последней командировки. И можно с уверенностью считать, что это была последняя война за Карабах. С таким народом и президентом иначе быть уже не может…